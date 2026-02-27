Cosa significa Bologna-Roma e i sorteggi per il Ranking UEFA e la possibilità di avere 5 squadre in Champions

L'urna ha parlato. Dopo i sorteggi del 27 febbraio, le quattro squadre italiane rimaste in Europa conoscono ora la propria avversaria degli ottavi: l'Atalanta sfiderà il Bayern in Champions, la Fiorentina il Rakow in Conference, mentre Bologna e Roma daranno vita al derby che porterà almeno un team della Serie A ai quarti.
Le eliminazioni di Inter e Juventus, così come in precedenza del Napoli, hanno ridotto drasticamente le possibilità italiane di avere una squadra in più nella prossima Champions, ovvero quella quinta che verrebbe sbloccata in caso di secondo posto nel Ranking UEFA, visto il primo che sembra oramai essere nelle mani dell'Inghilterra.
La classifica del Ranking UEFA si ottiene con vittorie, pareggi e passaggi del turno dei tre tornei, con l'Italia attualmente quarta all'inseguimento di Germania e Spagna, con un asola squadra in Champions e in generale una e due in meno rispetto a Bundesliga e Liga. Il sorteggio di venerdì regala nuovi aggiormanenti a proposito della corsa al secondo posto, soprattutto in seguito alla conferma del derby italiano tra Roma e Bologna.