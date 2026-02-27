Cosa significa Bologna-Roma e i sorteggi per il Ranking UEFA e la possibilità di avere 5 squadre in Champions

Qualora una tra Bologna e Roma, Fiorentina e Atalanta arrivassero nelle rispettive tre finali europee, il secondo posto nel Ranking UEFA sarebbe realtà.

Per ottenerlo serve un'impresa titanica e condivisa, fatta di vittorie e pochi pareggi: non è utopia, ma sarà durissima.

Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1 punto, mentre ogni passaggio del turno porterebbe alla Serie A 1.5, 1 e 0.5 punti extra a seconda del torneo (Champions, Europa League e Conference).

La quinta squadra in Champions, quella classificata al quinto posto in Serie A, arrivarebbe tramite il ranking UEFA, ma l'Italia potrebbe avere un team in più anche qualora Atalanta e/o Bologna/Roma vincessero il rispettivo torneo arrivando oltre il quarto posto in campionato.

Tutto è ancora da scrivere, ma non si può più sbagliare: è ora delle imprese. Ulteriori.