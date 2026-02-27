Goal.com
Bologna Roma Serie A
Francesco Schirru

Cosa significa Bologna-Roma e i sorteggi per il Ranking UEFA e la possibilità di avere 5 squadre in Champions

L'Atalanta sfiderà il Bayern, Roma e Bologna giocheranno il derby italiano in Europa League, mentre la Fiorentina affronterà il Rakow: per lo slot extra in Champions non si può pià sbagliare.

L'urna ha parlato. Dopo i sorteggi del 27 febbraio, le quattro squadre italiane rimaste in Europa conoscono ora la propria avversaria degli ottavi: l'Atalanta sfiderà il Bayern in Champions, la Fiorentina il Rakow in Conference, mentre Bologna e Roma daranno vita al derby che porterà almeno un team della Serie A ai quarti.

Le eliminazioni di Inter e Juventus, così come in precedenza del Napoli, hanno ridotto drasticamente le possibilità italiane di avere una squadra in più nella prossima Champions, ovvero quella quinta che verrebbe sbloccata in caso di secondo posto nel Ranking UEFA, visto il primo che sembra oramai essere nelle mani dell'Inghilterra. 

La classifica del Ranking UEFA si ottiene con vittorie, pareggi e passaggi del turno dei tre tornei, con l'Italia attualmente quarta all'inseguimento di Germania e Spagna, con un asola squadra in Champions e in generale una e due in meno rispetto a Bundesliga e Liga. Il sorteggio di venerdì regala nuovi aggiormanenti a proposito della corsa al secondo posto, soprattutto in seguito alla conferma del derby italiano tra Roma e Bologna.

  • I PUNTI RANKING DA BOLOGNA-ROMA

    Comunque vada Bologna-Roma, una squadra italiana giocherà gli ottavi di Europa League. L'unica, ovviamente perchè l'altra sarà eliminata.

    In questo senso il derby non è certo una bella notizia, considerando che ora la Serie A potrà sì ottenere punti sicuri negli ottavi, ma dai quarti in avanti avrà sicuramente una squadra in meno con cui incrementare la propria classifica.

    Dagli ottavi è assicurato il punto derivante dalla qualificazione ai quarti, più quelli dei risultati: tre o quattro, a seconda di una doppia vittoria o di un pareggio o una vittoria.

    In attesa delle sfide di Atalanta, Fiorentina e di tutte le altre in giro per l'Europa, l'Italia è l'unico campionato certo di fare punti, considerato come Bundesliga e Spagna non affronteranno derby nazionali in Champions, Europa League e Conference.

  • BAYERN-ATALANTA DECISIVA

    Insieme alle solite note, il Bayern Monaco è una delle tre-quattro favorite per vincere la Champions League. La gara contro l'Atalanta è probabilmente la più importante dal punto di vista del Ranking italiano, considerato che un k.o contro una tedesca metterebbe praticamente fine alla possibilità del secondo posto.

    Dopo aver ribaltato il Dortmund, l'Atalanta dovrà compiere un'ulteriore impresa, titanica: eliminare il Bayern Monaco di Olise, Kane e compagnia, così da avvicinare la Germania e mettere tutto realmente in discussione.

    L'Atalanta partirà ovviamente sfavorita nel doppio incontro tra Bergamo e Monaco di Baviera, ma guai a darla per battuta prima dei 180' più eventuali supplementari e rigori.

  • FIORENTINA CONTINUA

    Nel ritorno dei playoff di Conference la Fiorentina ha rischiato grosso contro il Jagiellonia: non può più permetterselo. Non solo la vittoria della Conference più svolte sfumata all'ultimo negli ultimi anni, ma anche la possibilità di dare 'una mano' alle colleghe italiane.

    La Fiorentina, come Atalanta e Bologna/Roma, deve ottenere più punti possibili per dare quello slot extra in più alla Serie A. 

    Del resto arrivando in finale e vincendo la coppa non porterebbe solamente punti fondamentali per un posto europeo in più, ma giocherebbe anche l'Europa League dopo un'annata fin qui disastrosa.

  • QUANTI PUNTI PER L'ITALIA

    Qualora una tra Bologna e Roma, Fiorentina e Atalanta arrivassero nelle rispettive tre finali europee, il secondo posto nel Ranking UEFA sarebbe realtà.

    Per ottenerlo serve un'impresa titanica e condivisa, fatta di vittorie e pochi pareggi: non è utopia, ma sarà durissima.

    Ogni vittoria vale 2 punti, ogni pareggio 1 punto, mentre ogni passaggio del turno porterebbe alla Serie A 1.5, 1 e 0.5 punti extra a seconda del torneo (Champions, Europa League e Conference).

    La quinta squadra in Champions, quella classificata al quinto posto in Serie A, arrivarebbe tramite il ranking UEFA, ma l'Italia potrebbe avere un team in più anche qualora Atalanta e/o Bologna/Roma vincessero il rispettivo torneo arrivando oltre il quarto posto in campionato.

    Tutto è ancora da scrivere, ma non si può più sbagliare: è ora delle imprese. Ulteriori.

