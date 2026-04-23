Cosa non ha funzionato tra Ranieri e la Roma: così si è arrivati al divorzio

La rottura vera e propria tra le parti è arrivata nel pre partita di Roma-Pisa, quando Ranieri si è sfogato svelando alcuni retroscena in merito anche all’approdo di Gasperini sulla panchina giallorossa. "In estate io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione”, le parole di Ranieri a DAZN.