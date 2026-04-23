Cosa non ha funzionato tra Ranieri e la Roma: così si è arrivati al divorzio

Claudio Ranieri e il mondo Roma, un legame fortissimo, quasi viscerale, che si è consolidato nel corso degli anni e che è proseguito anche in questa stagione.
La nuova vita dirigenziale dell’ex tecnico giallorosso era iniziata sotto i migliori auspici, con la famiglia Friedkin che lo aveva scelto come senior advisor una volta terminato il suo percorso in panchina. Lo stesso Ranieri ha contribuito alla scelta del suo successore che, come solo adesso svelato da lui stesso, non aveva in Gasperini la sua prima scelta.
Proprio il rapporto conflittuale tra Ranieri e Gasperini ha fatto sì che si arrivasse all’interruzione anticipata della collaborazione tra la società giallorossa e il senior advisor.