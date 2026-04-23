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Ranieri Gasperini Roma Serie AGetty Images
Nino Caracciolo

Cosa non ha funzionato tra Ranieri e la Roma: così si è arrivati al divorzio

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Scelto dalla proprietà a inizio stagione come senior advisor, il rapporto tra Ranieri e la Roma è arrivato ai titoli di coda: colpa di un rapporto conflittuale tra l’ex allenatore e Gasperini.

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Claudio Ranieri e il mondo Roma, un legame fortissimo, quasi viscerale, che si è consolidato nel corso degli anni e che è proseguito anche in questa stagione.

La nuova vita dirigenziale dell’ex tecnico giallorosso era iniziata sotto i migliori auspici, con la famiglia Friedkin che lo aveva scelto come senior advisor una volta terminato il suo percorso in panchina. Lo stesso Ranieri ha contribuito alla scelta del suo successore che, come solo adesso svelato da lui stesso, non aveva in Gasperini la sua prima scelta.

Proprio il rapporto conflittuale tra Ranieri e Gasperini ha fatto sì che si arrivasse all’interruzione anticipata della collaborazione tra la società giallorossa e il senior advisor.

  • RANIERI: “GASPERINI MI STAVA ANTIPATICO”

    Seduti fianco a fianco durante la presentazione di Gasperini come nuovo allenatore della Roma, Ranieri nell’occasione aveva parlato così dell’allenatore arrivato dall’Atalanta nei giorni precedenti: Gasperini era antipatico anche a me, ma sarà l'allenatore giusto per provare a rendere grande la Roma. Questo club ha bisogno di una personalità così, di un allenatore che non si accontenta mai". Parole che a distanza di mesi risultano profetiche vista l’evoluzione del rapporto tra i due.

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  • VISIONI E STRATEGIE DIVERSE

    Da una parte Claudio Ranieri (e Ricky Massara), dall’altra Gian Piero Gasperini: la contrapposizione tra i due è diventata sempre più netta nel corso dei mesi. Il motivo principale dei contrasti era legato alle strategie future del club, con le parti che hanno dimostrato di avere visioni differenti: Ranieri era convinto di puntare sulla valorizzazione dei giovani di talento, Gasperini chiedeva invece giocatori già pronti. Una frattura che giorno dopo giorno è divenuta insanabile.

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  • LO SFOGO DI RANIERI VERSO GASPERINI

    La rottura vera e propria tra le parti è arrivata nel pre partita di Roma-Pisa, quando Ranieri si è sfogato svelando alcuni retroscena in merito anche all’approdo di Gasperini sulla panchina giallorossa. "In estate io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione”, le parole di Ranieri a DAZN.

  • LA REPLICA DI GASPERINI

    La replica di Gasperini – che nel corso della stagione ha più volte, velatamente e non,  puntato il dito contro le scelte di mercato della società – a Ranieri è arrivata subito dopo il match contro il Pisa. “Su quanto fatto con l’Atalanta è meglio non pronunciarsi, di certo non c’erano solo giovani. Sul mercato ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo. Ho chiesto due giocatori importanti, ne è arrivato uno".

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