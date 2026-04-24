Ufficiale l'addio di Ranieri: "La Roma verrà sempre al primo posto, piena fiducia nel percorso con Gasperini"

La separazione tra le parti arriva dopo una stagione nella quale a mancare è stato soprattutto l'idillio tra Ranieri e l'allenatore che ha raccolto la sua eredità sulla panchina della Roma: Gian Piero Gasperini.

Lo stesso tecnico, nel corso dell'annata, in varie conferenze stampa non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte fatte soprattutto in sede di calciomercato, ma anche in fatto di gestione degli infortuni.

Visioni diverse che hanno portato alla necessità di diversi incontri chiarificatori e che sono emerse con tutta la loro forza quando, parlando ai microfoni di 'Sky' prima di Roma-Pisa, Ranieri non solo non aveva fatto nulla per nascondere la sua amarezza, ma aveva anche di fatto parlato di Gasperini come di una quarta scelta.

"Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dal tecnico, quelli che non gli piacevano non li abbiamo presi.

Io ho scelto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire coi giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici".

Parole che avevano fato molto discutere e che avevano anche portato alla reazione di Gasperini ("Sono stati toni che non mi aspettavo"), prima del clamoroso divorzio.