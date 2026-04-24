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Claudio Ranieri RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Ufficiale l'addio di Ranieri: "La Roma verrà sempre al primo posto, piena fiducia nel percorso con Gasperini"

Serie A
Roma

Si chiude l'avventura di Claudio Ranieri da senior advisor: la Roma ha comunicato ufficialmente la separazione tra le parti.

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Si attendeva solo l'ufficialità e adesso c'è anche quella: le strade di Claudio Ranieri e della Roma si separano.

Una svolta difficile da immaginare solo fino a pochi giorni fa, ma a partire dal pomeriggio di giovedì si erano fatte sempre più insistenti le voci legate ad uno scenario che faceva presagire un clamoroso divorzio.

Ranieri lascia il suo ruolo di senior advisor, ponendo così fine ad un'esperienza tanto breve quanto intensa iniziata ufficialmente il 1° luglio 2025, ovvero al termine della sua terza avventura sulla panchina della compagine capitolina.

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    Questo è il comunicato ufficiale divulgato dalla Roma attorno a mezzogiorno:

    "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.

    Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. 

    Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.

    Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. 

    L’AS Roma verrà sempre al primo posto.

    Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".



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  • Torino v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    UNA RIVOLUZIONE INASPETTATA

    La Roma vive dunque l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni, quella forse più inaspettata.

    Nel luglio del 2025, a Claudio Ranieri era stato affidato dai Friedkin il ruolo di consulente della proprietà a fronte di un contratto fino al 2027.

    Un progetto a medio-lungo termine del quale proprio Ranieri sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti principali, ma il suo percorso in questa nuova veste si interrompe dopo un solo anno ed una stagione scandita da tanti attriti con l'allenatore Gian Piero Gasperini.

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  • GIOVEDI' LA GIORNATA DELLA SVOLTA

    A rendere sorprendete quello che è stato un epilogo inimmaginabile solo fino a pochi giorni fa, è stato anche il fatto che nelle settimane precedenti al divorzio, i Friedkin avevano dato l'impressione di aver confermato la loro piena fiducia in Ranieri.

    La svolta è arrivata giovedì, quando Ranieri è stato convocato a Trigoria e messo al corrente della nuova decisione della proprietà giallorossa, poi ufficializzata dal comunicato emesso dal club.

    Di fatto dunque un divorzio che, tecnicamente, dovrebbe essere comunque frutto di una scelta unilaterale.

  • Ranieri Gasperini Roma Serie AGetty Images

    LE FRIZIONI CON GASPERINI

    La separazione tra le parti arriva dopo una stagione nella quale a mancare è stato soprattutto l'idillio tra Ranieri e l'allenatore che ha raccolto la sua eredità sulla panchina della Roma: Gian Piero Gasperini.

    Lo stesso tecnico, nel corso dell'annata, in varie conferenze stampa non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte fatte soprattutto in sede di calciomercato, ma anche in fatto di gestione degli infortuni.

    Visioni diverse che hanno portato alla necessità di diversi incontri chiarificatori e che sono emerse con tutta la loro forza quando, parlando ai microfoni di 'Sky' prima di Roma-Pisa, Ranieri non solo non aveva fatto nulla per nascondere la sua amarezza, ma aveva anche di fatto parlato di Gasperini come di una quarta scelta.

    "Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dal tecnico, quelli che non gli piacevano non li abbiamo presi.

    Io ho scelto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire coi giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici".

    Parole che avevano fato molto discutere e che avevano anche portato alla reazione di Gasperini ("Sono stati toni che non mi aspettavo"), prima del clamoroso divorzio.

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