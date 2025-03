Correa perde la testa in Getafe-Atletico Madrid: rischia una squalifica lunghissima

Il giocatore dell’Atletico Madrid ha reagito male a seguito di un’espulsione: ha insultato pesantemente l’arbitro ed ora rischia un lungo stop.

Quella che ha vissuto l’Atletico Madrid è stata una domenica totalmente da dimenticare.

I colchoneros sono infatti incappati nella loro terza sconfitta in campionato (potevano prendersi la vetta della classifica) perdendo in casa del Getafe, dopo essere passati in vantaggio ed aver subito tra l’88’ ed il 92’ i goal che sono valsi il definitivo 2-1.

Una beffa che potrebbe essere resa ancora più pesante qualora ad Angel Correa dovesse venir inflitta una lunga squalifica.

Il giocatore argentino è stato infatti espulso poco prima che la sua squadra capitolasse e subito dopo il cartellino rosso ha rovesciato sul direttore di gara una serie impressionante di insulti.