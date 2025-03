Coreografia contro la Juventus, Fiorentina multata per “espressione oltraggiosa”

Fiorentina vs Juventus

La Fiorentina è stata multata per quanto accaduto prima della sfida con la Juve: i tifosi avevano preparato una coreografia oltraggiosa.

Ha fatto molto discutere, negli ultimi giorni, quanto accaduto negli istanti che hanno preceduto il calcio d’inizio di Fiorentina-Juventus, sfida valida per il 29 turno di Serie A.

Come spesso accade in occasione di una sfida così sentita a Firenze, i tifosi della squadra gigliata hanno preparato una coreografia ad hoc.

Diversa da tutte le altre, perché questa volta in Curva Ferrovia (la Fiesole è chiusa per lavori) è campeggiato qualcosa di molto diverso dal solito le cui immagini hanno immediatamente fatto il giro del web e non solo.