Tra i convocati dell'Italia ci sono anche ragazzi di Serie B e C: la scelta del ct per la Nazionale maggiore

Silvio Baldini, ct dell'Italia ad interim che siederà sulla panchina della Nazionale azzurra maggiore in attesa di nuovo mister per il lungo periodo, ha rispettato ciò che aveva anticipato alcune settimane fa: per le amichevoli di giugno, le prime gare dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ci saranno solamente giocatori Under 21. O quasi, vista la presenza di capitan Gigio Donnarumma, selezionato come una sorta di guida per i ragazzi più giovani.

Nel scegliere i suoi '23 Under 21 più Donnarumma', Baldini ha optato anche per quattro calciatori sì non ancora 22enni, ma che hanno già avuto modo di vivere alcune partite con la Nazionale maggiore insieme ai vari Bastoni, Retegui e Tonali: Pisilli e Palestra hanno all'attivo due presenze, Pio Esposito sette, mentre Comuzzo è stato convocato in passato senza scendere in campo.

Baldini ha scelto Under 21 che la Serie A ben conosce, visti i vari Camarda, Ndour, Bartesaghi, Lipani, Venturino, Ekhator e Ahanor, ma anche azzurrini che militano all'estero come Mane, Reggiani, Inacio (tutti e tre sotto contratto con il Borussia Dortmund), Chiarodia (Borussia Monchegladbach) e Koleosho (attualmente al Paris FC). E infine alcuni rappresentanti della Serie B e della Serie C italiana, che in estate potrebbero fare il doppio salto verso la massima serie o al massimo nella seconda.