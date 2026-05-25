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Italy U21 v Indonesia U20 - 50th Tournoi Maurice RevelloGetty Images Sport
Francesco Schirru

Tra i convocati dell'Italia ci sono anche ragazzi di Serie B e C: la scelta del ct per la Nazionale maggiore

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L'Italia giocherà le amichevoli di giugno con giocatori Under 21 provenienti dall'estero (soprattutto Germania), dalla Serie A, ma anche dalla B e dalla C.

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Silvio Baldini, ct dell'Italia ad interim che siederà sulla panchina della Nazionale azzurra maggiore in attesa di nuovo mister per il lungo periodo, ha rispettato ciò che aveva anticipato alcune settimane fa: per le amichevoli di giugno, le prime gare dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ci saranno solamente giocatori Under 21. O quasi, vista la presenza di capitan Gigio Donnarumma, selezionato come una sorta di guida per i ragazzi più giovani.

Nel scegliere i suoi '23 Under 21 più Donnarumma', Baldini ha optato anche per quattro calciatori sì non ancora 22enni, ma che hanno già avuto modo di vivere alcune partite con la Nazionale maggiore insieme ai vari Bastoni, Retegui e Tonali: Pisilli e Palestra hanno all'attivo due presenze, Pio Esposito sette, mentre Comuzzo è stato convocato in passato senza scendere in campo.

Baldini ha scelto Under 21 che la Serie A ben conosce, visti i vari Camarda, Ndour, Bartesaghi, Lipani, Venturino, Ekhator e Ahanor, ma anche azzurrini che militano all'estero come Mane, Reggiani, Inacio (tutti e tre sotto contratto con il Borussia Dortmund), Chiarodia (Borussia Monchegladbach) e Koleosho (attualmente al Paris FC). E infine alcuni rappresentanti della Serie B e della Serie C italiana, che in estate potrebbero fare il doppio salto verso la massima serie o al massimo nella seconda.

  • I CONVOCATI DI SERIE B

    Sei dei sette giocatori dell'Italia che non militano nella massima serie (sia essa italiana, francese, tedesca o inglese) hanno disputato l'ultima annata di Serie B.

    Tra questi tre hanno ottenuto la promozione e qualora il mercato non li riporti in B, potranno confrontarsi con la massima serie subito dopo le prime esperienze con la Nazionale maggiore.

    Parliamo, in quest'ultimo caso, di Palmisani, portiere titolare del Frosinone che nel corso dell'annata ha tenuto la porta inviolata in ben 15 occasioni (ha giocato tutte le gare), il compagno Fini, ala di proprietà del Genoa che ha contribuito alla promozione da gennaio dopo una manciata di minuti con i rossoblù, nonchè il centrocampista Matteo Dagasso, primo con il Venezia.

    A seconda di come andrà il playoff di ritorno potrebbe vivere la Serie A anche Favasuli del Catanzaro, centrocampista cresciuto nella Fiorentina e in Calabria da due anni.

    Daffara dell'Avellino, portiere in prestito dalla Juventus (diritto di riscatto e controriscatto) e Cherubini, ala della Sampdoria, completano il quadro.

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  • IL RAPPRESENTANTE DELLA SERIE C

    Giacomo Faticanti è l'unico giocatore scelto da Baldini dopo l'ultima annata di Serie C. Classe 2004, mediano, ha fatto parte della Juventus Next Gen, ma è sotto contratto con il Lecce, che ha appena ottenuto la permanenza nella massima serie dopo la vittoria del 38esimo turno contro il Genoa.

    Faticanti è stato ceduto alla Juventus Next Gen in prestito con diritto di riscatto, per cui in futuro potrebbe essere totalmente bianconero e magari fare il salto in Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti.

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  • SCELTI PER IL IL PERIODO DI PREPARAZIONE

    Oltre ai vari Fini, Faticanti e Daffara, Baldini ha scelto anche altri tre giocatori, che a differenza dei coetanei non sono stati effettivamente convocati per le partite di giugno, ma bensì prenderanno parte alla fase di preparazione delle stesse.

    Parliamo, nello specifico, di Berti del Cesena e Guarino dell'Empoli, dunque entrambi reduci da una stagione di Serie B, e di Vavassori dell'Atalanta, he ha giocato con l'Atalanta Under 23 in Serie C ma ha avuto modo di esordire nella massima serie per l'ultimo turno tra la squadra di Palladino e la Fiorentina.


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