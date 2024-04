Convocati Inghilterra a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

I Tre Leoni hanno una rosa di giocatori di livello mondiale e devono riscattare la finale persa nell’ultimo Europeo.

Operazione riscatto. L’Inghilterra arriva a Euro 2024 con un solo obiettivo: riportare in patria quel trofeo sfuggito nell’estate 2021 proprio a Wembley, quando fu l’Italia a laurearsi campione d’Europa.

La squadra di Gareth Southgate è reduce da un buon risultato ai Mondiali del 2022, nonostante l’eliminazione per mano della Francia, ma adesso il mirino unico è posto sul gradino più alto del podio, anche in virtù dello stato di forma di alcune delle stelle inglesi.

Harry Kane sta battendo ogni tipo di record in Germania con il Bayern, Jude Bellingham sta regalando spettacolo alla sua prima annata con il Real Madrid.

Senza dimenticare la percentuale di trofei alzati dagli inglesi che giocano nel Manchester City, di un Bukayo Saka sempre più importante per l’Arsenal ma anche di comprimari come James Maddison e Ollie Watkins che comunque stanno vivendo stagioni sensazionali.

Gli inglesi non hanno dubbi: in Germania qualsiasi risultato che non veda i Tre Leoni alzare il trofeo sarebbe un bruciante fallimento.