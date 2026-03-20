Napoli a -6 dall'Inter dopo Cagliari, Conte ci prova: "Abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti"

Per poco più di 48 ore il Napoli si troverà a -6 dalla vetta occupata dall'Inter. Una distanza che tra azzurri e nerazzurri non si verificava dai primi giorni di gennaio, prima della corsa di Chivu e dei vari stop del team Conte. In attesa del Milan, che giocherà sabato contro il Torino per portarsi a -5, la sfida Scudetto sembra allargarsi, almeno virtualmente, anche agli azzurri.
Virtualmente, perchè in caso di successo interista a Firenze, il -9 in classifica vedrebbe il Napoli solamente in lotta per il secondo posto, per cui sarà decisivo il big match del 31esimo turno che dopo la sosta aprirà aprile, ovvero tra il Milan e gli stessi partenopei.
Intanto, però, il Napoli è al secondo posto e a pochi punti dall'Inter, una distanza che in attesa di Firenze rende i partenopei nuovamente in corsa per lo Scudetto, nonostante nessuno sembrerebbe, visti i pochi punti rimanenti a disposizione, crederci più.