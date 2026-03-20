Napoli a -6 dall'Inter dopo Cagliari, Conte ci prova: "Abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti"

Dopo aver parlato ai microfoni di DAZN, Conte è anche intervenuto in conferenza stampa, direttamente dall'Unipol Domus di Cagliari:

"Sono contento prima di tutto della vittoria, la quarta consecutiva e che viene prima di una sosta. L'ultima volta avevamo perso a Bologna e siamo stati quindici giorni belli arrabbiati. Adesso abbiamo la possibilità di goderci questi quindici prima di affrontare il Milan alla ripresa del campionato".

"Siamo stati bravi e sono molto contento di quello che stiamo facendo. Continuo a dire che noi la cosa straordinaria l'abbiamo fatta fino adesso in questi sette mesi, dove con grandissime emergenze siamo riusciti comunque a stare lì, tra le prime posizioni".