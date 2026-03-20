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Conte Cagliari Napoli Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Napoli a -6 dall'Inter dopo Cagliari, Conte ci prova: "Abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti"

L'allenatore del Napoli è intervenuto dopo la vittoria di Cagliari, che permette al team partenopeo di scavalcare il Milan e portarsi a -6 dal primo posto.

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Per poco più di 48 ore il Napoli si troverà a -6 dalla vetta occupata dall'Inter. Una distanza che tra azzurri e nerazzurri non si verificava dai primi giorni di gennaio, prima della corsa di Chivu e dei vari stop del team Conte. In attesa del Milan, che giocherà sabato contro il Torino per portarsi a -5, la sfida Scudetto sembra allargarsi, almeno virtualmente, anche agli azzurri.

Virtualmente, perchè in caso di successo interista a Firenze, il -9 in classifica vedrebbe il Napoli solamente in lotta per il secondo posto, per cui sarà decisivo il big match del 31esimo turno che dopo la sosta aprirà aprile, ovvero tra il Milan e gli stessi partenopei.

Intanto, però, il Napoli è al secondo posto e a pochi punti dall'Inter, una distanza che in attesa di Firenze rende i partenopei nuovamente in corsa per lo Scudetto, nonostante nessuno sembrerebbe, visti i pochi punti rimanenti a disposizione, crederci più.

  • CONTE SULLA PARTITA

    "Abbiamo sbagliato un po’ troppo, c'è stata troppa imprecisione sui passaggi" le parole di Antonio Conte, a Dazn dopo Cagliari-Napoli 0-1.

    "Potevamo fare meglio e comandare meglio la partita, anche se il Cagliari non ci ha creato grandi pericoli. Abbiamo cercato il secondo goal, ma quando tieni in bilico queste partite rischi di pareggiare per un rimpallo o un piazzato una partita dominata e lì ti mordi le mani"

    "Ora non dobbiamo fare battute a vuoto, non ci vuole niente a essere risucchiati dalle avversarie, questi sono tre punti importanti per la Champions. Siamo stati straordinari in questi mesi, siamo rimasti in alto nonostante ci sia capitato di tutti".

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  • SECONDO POSTO E SCUDETTO

    Il Napoli si trova a -6 e nonostante non parli apertamente, il discorso Scudetto non sembra ancora chiuso:

    "Vincendo abbiamo messo pressione a chi sta davanti, nessuno deve impedirci di guardare in avanti".

    "Percentuali Scudetto? Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin. Lobo ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile. In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo".

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  • IL TANTO ATTESO CLEAN SHEET

    Il Napoli 2025/2026 non è stato certo eccelso in difesa negli ultimi mesi, tanto che nelle ultime undici partite, spesso comunque vincendo, ha sempre subito goal:

    "Importante fare un clean sheet dopo 11 partite, oggi il Cagliari non ha mai tirato in porta. Siamo riusciti a difendere tutti quanti bene: c'è stata grande applicazione e voglia. I ragazzi hanno percepito l'importanza della partita, anche se fatichiamo un po' a concretizzare".

    "Dobbiamo attaccare in undici e difendere in undici, potevamo avere meno ansia negli ultimi cinque minuti”.

    L'ultima volta che il Napoli non aveva subito goal? Il 17 gennaio, nel match interno vinto 1-0 contro il Sassuolo.

  • LA CONFERENZA DI CONTE

    Dopo aver parlato ai microfoni di DAZN, Conte è anche intervenuto in conferenza stampa, direttamente dall'Unipol Domus di Cagliari:

    "Sono contento prima di tutto della vittoria, la quarta consecutiva e che viene prima di una sosta. L'ultima volta avevamo perso a Bologna e siamo stati quindici giorni belli arrabbiati. Adesso abbiamo la possibilità di goderci questi quindici prima di affrontare il Milan alla ripresa del campionato". 

    "Siamo stati bravi e sono molto contento di quello che stiamo facendo. Continuo a dire che noi la cosa straordinaria l'abbiamo fatta fino adesso in questi sette mesi, dove con grandissime emergenze siamo riusciti comunque a stare lì, tra le prime posizioni".

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