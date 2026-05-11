Conte amaro dopo Napoli-Bologna: "Se certe partite non puoi vincerle, non devi perderle"

"L'approccio? Quando vai a pressare devi andare forte, se vai mezzo e mezzo corri solamente e fai solo fatica. Potevamo essere più cattivi, cercavamo di prenderli molto alti. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta, quindi non è un caso. Tante volte dovremmo essere più cattivi nell'approccio. Abbiamo recuperato la partita giustamente, abbiamo provato a vincerla spingendo tanto e mettendoci energia. Ci sono partite che se non puoi vincere non le devi perdere, ma purtroppo c'è stata la beffa finale. Non penso la meritassimo ma ci sta. Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alle ultime due partite per centrare la Champions. Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi hanno messo voglia e volevano chiudere il discorso ma a volte il diavolo ci mette la coda e questa volta l'ha messa".