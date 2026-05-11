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Michael Di Chiaro

Conte amaro dopo Napoli-Bologna: "Se certe partite non puoi vincerle, non devi perderle"

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Le dichiarazioni del tecnico del Napoli: "Hojlund? Non può riposare perché è di fatto l'unico attaccante che abbiamo in rosa. Alisson Santos sta crescendo: lo stiamo usando in modo da poter esaltare le sue caratteristiche.

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Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Bologna.

Il tecnico del club partenopeo ha analizzato la sconfitta dei suoi contro il Bologna: un 2-3 finale che impedisce a Hojlund e compagni di staccare il pass per la Champions League con due turni d'anticipo.

Di seguito le dichiarazioni di Antonio Conte a DAZN dopo Napoli-Bologna.

  • L'APPROCCIO

    "L'approccio? Quando vai a pressare devi andare forte, se vai mezzo e mezzo corri solamente e fai solo fatica. Potevamo essere più cattivi, cercavamo di prenderli molto alti. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta, quindi non è un caso. Tante volte dovremmo essere più cattivi nell'approccio. Abbiamo recuperato la partita giustamente, abbiamo provato a vincerla spingendo tanto e mettendoci energia. Ci sono partite che se non puoi vincere non le devi perdere, ma purtroppo c'è stata la beffa finale. Non penso la meritassimo ma ci sta. Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alle ultime due partite per centrare la Champions. Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi hanno messo voglia e volevano chiudere il discorso ma a volte il diavolo ci mette la coda e questa volta l'ha messa".

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  • STRAORDINARI PER HOJLUND

    "Non dimentichiamo che Hojlund è l'unico attaccante in rosa e sta giocando sempre lui. Avrebbe dovuto avere la possibilità di riposare e entrare a partita in corso. E' giovane, ha tanta energia, ci sono momenti in cui deve attaccare la profondità e altri in cui deve proteggere la palla. Ha delle ottime qualità, ha solo 23 anni e ha margini di miglioramento importanti. Lavora sempre per la squadra e non gli si può dire proprio niente".

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  • L'IMPATTO DI ALISSON SANTOS

    "Alisson sta crescendo di partita in partita. Cerchiamo di utilizzarlo per esaltare le sue caratteristiche. Sta facendo molto bene. Non dimentichiamo che viene dallo Sporting dove non aveva mai giocato da titolare. Tramite il lavoro e l'applicazione è cresciuto in maniera esponenziale. Ha margini di miglioramento e c'è da mettere in conto che quando ti iniziano a conoscerti diventa tutto più difficile".

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