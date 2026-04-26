Como, Juventus, Milan e Roma, scontri diretti finiti: il quadro per la corsa Champions e l'arrivo a pari punti

Partiamo dalla possibilità meno concreta, ovvero l'arrivo di Roma, Milan, Juventus e Como a pari punti al termine del 38esimo turno, dunque dal terzo al sesto posto. A quel punto solamente due squadre potrebbero andare in Champions in virtù dei punti negli scontri diretti conquistati. Quali? Milan e Como, che considerando tutti i match hanno ottenuto 10 punti rispetto ai 6 della Juventus e ai 5 della Roma, in questo caso particolare entrambe eliminate.

Il Milan ha ottenuto 2 punti contro la Juventus e quattro contro Como e Roma, mentre i lariani ben sei su sei contro la Juventus, uno contro i rossoneri e tre contro i giallorossi.

La Juventus ha invece conquistato due punti nelle partite contro il Milan, ultimo dei quali il 26 aprile, quattro contro la Roma e nessuno contro il Como. La Roma, fanalino di coda in questo caso, uno contro la Juventus e tre contro il Como.