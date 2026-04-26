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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Como, Juventus, Milan e Roma, scontri diretti finiti: il quadro per la corsa Champions e l'arrivo a pari punti

Serie A
Como vs Napoli
Milan vs Juventus
Milan
Juventus
Como
Napoli
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina

Napoli vicino alla qualificazione in Champions, Atalanta lontana: allo stato attuale delle cose due tra Milan, Juventus, Como e Roma raggiungeranno il massimo torneo europeo.

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Non solo l'Inter Campione d'Italia. Il 35esimo turno potrebbe portare a ulteriori eventi matematici, tra cui le retrocessioni di Verona e Pisa e il ritorno in Champions del Napoli. Dopo la vittoria sulla Cremonese e con la possibilità di affrontare il Como quinto in graduatoria, la squadra di Conte potrebbe essere la seconda qualificata dopo la capolista di Chivu, in attesa di definire le ultime due.

Dopo il mancato successo di Champions e/o Europa League da parte di un'italiana e in seguito al quarto posto nel Ranking UEFA, anche nel 2026/2027 l'Italia avrà quattro squadre nel massimo torneo. Dopo l'Inter e la probabile Napoli, la lotta per i posti rimanenti sembra essere di Milan, Juventus, Como e Roma, nonostante l'Atalanta non sia ancora matematicamente fuori dalla questione, anche in virtù della gara contro il Cagliari da disputare lunedì 27 aprile.

Dopo Milan-Juventus, terminata 0-0 in quel di San Siro nella serata di domenica, gli scontri diretti tra le quattro contendenti per i posti Champions sono ormai conclusi. Per questo è ora possibile fare un quadro generale sul possibile arrivo a pari punti di due o più squadre, che porterebbe a dover considerare la classifica avulsa per determinare la qualificata o le qualificate al torneo 26/27, creata proprio sulla base degli scontri tra Milan, Como, Juventus e Roma.

  • QUATTRO SQUADRE A PARI PUNTI

    Partiamo dalla possibilità meno concreta, ovvero l'arrivo di Roma, Milan, Juventus e Como a pari punti al termine del 38esimo turno, dunque dal terzo al sesto posto. A quel punto solamente due squadre potrebbero andare in Champions in virtù dei punti negli scontri diretti conquistati. Quali? Milan e Como, che considerando tutti i match hanno ottenuto 10 punti rispetto ai 6 della Juventus e ai 5 della Roma, in questo caso particolare entrambe eliminate.

    Il Milan ha ottenuto 2 punti contro la Juventus e quattro contro Como e Roma, mentre i lariani ben sei su sei contro la Juventus, uno contro i rossoneri e tre contro i giallorossi.

    La Juventus ha invece conquistato due punti nelle partite contro il Milan, ultimo dei quali il 26 aprile, quattro contro la Roma e nessuno contro il Como. La Roma, fanalino di coda in questo caso, uno contro la Juventus e tre contro il Como.

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  • TRE SQUADRE A PARI PUNTI

    Non è assolutamente da escludere l'arrivo a pari punti di tre squadre tra 3° e 5° posto o magari proprio al 4°.

    In questi contesti, la squadra maggiormente certa risulta essere il Milan, che ha sì gli stessi punti nei match contro la Juventus, ma è davanti in quelli contro Roma e Como. I lariani, invece, hanno ottenuto il maggior numero di punti contro la Juventus, ragion per cui un arrivo pari con Roma e Milan non avrebbe la stessa forza, non potendo contare sugli scontri diretti con Madama.

    Le combinazioni per l'arrivo di tre squadre a pari punti sono molteplici: la Juventus potrebbe contare su 6 punti finendo alla pari con Milan e Roma, gli stessi dei rossoneri, mentre i giallorossi sarebbero ultimi della graduatoria con due. Ma la squadra bianconera non avrebbe lo stesso peso finendo a pari punti con Como e Milan, con i lariani a 7, i rossoneri a 6 e La Vecchia Signora a 2.

    La Roma si troverebbe in una buona posizione solamente qualora finisse a pari punti con Como e Milan, con i rossoneri ampiamente primi della mini classifica avulsa a 8, i giallorossi e i lariani a 4, con ulteriori criteri a determinare la graduatoria.

    Insomma, rispetto all'arrivo di quattro squadre a pari punti, quello è a tre è ampiamente complicato.

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  • DUE SQUADRE A PARI PUNTI

    TS


    Tra tutte i possibili arrivi a pari punti, quello che vedrebbe due squadre al quarto posto costrette ad affidarsi alla classifica avulsa e agli scontri diretti è di solito quello più concreto e comune.

    Il Milan finirebbe in Champions arrivando a pari punti con la Roma o con il Como, mentre visti i due 0-0 con la Juventus sarebbe decisiva la differenza reti, attualmente a favore dei bianconeri (+28 a +21).

    La Juventus è in vantaggio solo sulla Roma, mentre in bilico con il Milan per la questione differenza reti. La certezza negativa è quella con l'arrivo a pari punti con il Como, viste le due vittorie su due del team Fabregas.

    Il Como andrebbe in Champions qualora finisse a pari punti con la Juventus, ma non concludendo appaiata con il Milan. Relativamente alla Roma, invece, considerando una vittoria per parte (2-1 e 1-0), occorrerebbe considerare la differenza reti, nettamente a favore di Nico Paz e compagni (+31 a +19).

    La Roma, infine, non andrebbe in Champions arrivando a pari punti con Juventus o Milan, ma è praticamente fuori anche con l'eventualità Como per l'appena accennata differenza reti.