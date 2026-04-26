Como, Juventus, Milan e Roma, scontri diretti finiti: il quadro per la corsa Champions e l'arrivo a pari punti

Non solo l'Inter Campione d'Italia. Il 35esimo turno potrebbe portare a ulteriori eventi matematici, tra cui le retrocessioni di Verona e Pisa e il ritorno in Champions del Napoli. Dopo la vittoria sulla Cremonese e con la possibilità di affrontare il Como quinto in graduatoria, la squadra di Conte potrebbe essere la seconda qualificata dopo la capolista di Chivu, in attesa di definire le ultime due.
Dopo il mancato successo di Champions e/o Europa League da parte di un'italiana e in seguito al quarto posto nel Ranking UEFA, anche nel 2026/2027 l'Italia avrà quattro squadre nel massimo torneo. Dopo l'Inter e la probabile Napoli, la lotta per i posti rimanenti sembra essere di Milan, Juventus, Como e Roma, nonostante l'Atalanta non sia ancora matematicamente fuori dalla questione, anche in virtù della gara contro il Cagliari da disputare lunedì 27 aprile.
Dopo Milan-Juventus, terminata 0-0 in quel di San Siro nella serata di domenica, gli scontri diretti tra le quattro contendenti per i posti Champions sono ormai conclusi. Per questo è ora possibile fare un quadro generale sul possibile arrivo a pari punti di due o più squadre, che porterebbe a dover considerare la classifica avulsa per determinare la qualificata o le qualificate al torneo 26/27, creata proprio sulla base degli scontri tra Milan, Como, Juventus e Roma.