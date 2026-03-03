Como-Inter piena di diffidati: chi rischia di saltare il ritorno della semifinale di Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo della competizione, è il momento delle semifinali. Da una parte il Como cercherà l'impresa contro l'Inter mentre dall'altra ci sarà la sfida tra Lazio e Atalanta.

Il primo match in programma è il derby lombardo, che si disputerà oggi, martedì 3 marzo alle ore 21 allo Stadio Sinigaglia di Como.

Tra i temi del match anche quello relativo ai giocatori diffidati che con un'ammonizione salterebbero il ritorno in casa dell'Inter. Sono tanti infatti i calciatori in questa situazione, tra cui alcuni big.