Nico Paz Esposito Getty Images
Andrea Ajello

Como-Inter piena di diffidati: chi rischia di saltare il ritorno della semifinale di Coppa Italia

Al Sinigaglia il Como ospita l'Inter per il primo round della semifinale di Coppa Italia: attenzione ai tanti diffidati che con un altro giallo salterebbero il ritorno.

La Coppa Italia entra nel vivo della competizione, è il momento delle semifinali. Da una parte il Como cercherà l'impresa contro l'Inter mentre dall'altra ci sarà la sfida tra Lazio e Atalanta.

Il primo match  in programma è il derby lombardo, che si disputerà oggi, martedì 3 marzo alle ore 21 allo Stadio Sinigaglia di Como. 

Tra i temi del match anche quello relativo ai giocatori diffidati che con un'ammonizione salterebbero il ritorno in casa dell'Inter. Sono tanti infatti i calciatori in questa situazione, tra cui alcuni big. 

  • I DIFFIDATI DEL COMO IN COPPA ITALIA

    Nel Como sono addirittura in sette i giocatori a rischio squalifica. Di questi ovviamente da sottolineare Nico Paz ma anche Ramon, entrambi titolari.
    • Diego Carlos
    • Kuhn
    • Morata
    • Paz
    • Ramon
    • Sergi Roberto
    • Van der Brempt

  • I DIFFIDATI DELL'INTER

    Lista meno lunga per l'Inter che ha tre giocatori in diffida. Spicca la presenza di Pio Esposito ma anche di Sucic, entrambi probabilmente protagonisti se non dal primo minuto a gara in corso nella gara di andata.

    • Esposito
    • Kamate
    • Sucic
  • DIFFIDATI COMO-INTER: SALTANO LA COPPA ITALIA O IL CAMPIONATO?

    In caso uno dei giocatori diffidati venga ammonito, la squalifica non sarà scontata ovviamente nel prossimo turno di Serie A ma sempre in Coppa Italia, nella gara di ritorno della semifinale. 

  • INTER-COMO: QUANDO SI GIOCA IL RITORNO DI COPPA ITALIA

    Dopo la gara al Sinigaglia, per il ritorno il palcoscenico si sposta a San Siro. C'è però molto tempo tra le due partite visto che il secondo round della semifinale di Coppa Italia è in programma il 22 aprile, oltre un mese e mezzo dopo. 

