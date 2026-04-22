Como bello ma incompiuto: addio Coppa Italia e sogno Champions più lontano

"Vero che possiamo migliorare tantissime cose e continuare a crescere insieme, perché siamo la terza o quarta in Europa che gioca con più Under 23 e questo non è banale - ha affermato Fabregas a Mediaset dopo il match - Ovvio che sono deluso, ma due anni fa aprivo il cancello alle del centro sportivo alle 6:30 dove non c'era niente e oggi sono qui".





"Mancano cinque partite di campionato, non possiamo sbagliarle e mandare all'aria questa stagione solo perché siamo tristi per questa partita".