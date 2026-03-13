Chi gioca Lazio-Milan al posto dello squalificato Rabiot: Ricci, Jashari e come sta Loftus-Cheek

La storia della media punti è stata tirata fuori prima e poi dopo il derby. Ed è attuale anche ora: c'è un Milan con Adrien Rabiot e un Milan senza Adrien Rabiot. Scenario, quest'ultimo, che si verificherà domenica sera in casa della Lazio.
L'ex centrocampista della Juventus, importantissimo per i meccanismi di Massimiliano Allegri sin dal proprio ritorno in A dal Marsiglia, non sarà in campo all'Olimpico: domenica scorsa era diffidato, nel derby contro l'Inter si è fatto ammonire e la squalifica per una giornata è divenuta inevitabile.
Il grattacapo principale per Allegri risiede proprio qui: nella scelta del sostituto di Rabiot. Chi prenderà il posto del francese nel centrocampo del Milan? Le opzioni a disposizione dell'allenatore rossonero.