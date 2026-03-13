Chi gioca Lazio-Milan al posto dello squalificato Rabiot: Ricci, Jashari e come sta Loftus-Cheek

Chi sicuramente non sarà presente all'Olimpico è Ruben Loftus-Cheek, un altro che in linea teorica avrebbe potuto prendere il posto di Rabiot nel caso le sue condizioni fisiche glielo avessero permesso.

Così evidentemente non è, in quanto il rientro in campo dell'ex giocatore del Chelsea non è ancora vicino: colpa del serio colpo rimediato dal portiere parmense Corvi durante la gara persa a San Siro alla fine di febbraio.

"AC Milan - annunciava in seguito il club rossonero - comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".

Ciò significa che il rientro di Loftus-Cheek agli allenamenti, e poi, in campo, avverrà solamente alla fine di aprile: insomma, serve ancora tempo. Ed è per questo che il ballottaggio per la sostituzione di Rabiot si è ristretto a Ricci e Jashari.