Chi gioca Lazio-Milan al posto dello squalificato Rabiot: Ricci, Jashari e come sta Loftus-Cheek

Il centrocampista francese, diffidato alla vigilia del derby di domenica scorsa, è stato ammonito contro l'Inter e all'Olimpico non ci sarà per squalifica: chi prenderà il suo posto.

La storia della media punti è stata tirata fuori prima e poi dopo il derby. Ed è attuale anche ora: c'è un Milan con Adrien Rabiot e un Milan senza Adrien Rabiot. Scenario, quest'ultimo, che si verificherà domenica sera in casa della Lazio.

L'ex centrocampista della Juventus, importantissimo per i meccanismi di Massimiliano Allegri sin dal proprio ritorno in A dal Marsiglia, non sarà in campo all'Olimpico: domenica scorsa era diffidato, nel derby contro l'Inter si è fatto ammonire e la squalifica per una giornata è divenuta inevitabile.

Il grattacapo principale per Allegri risiede proprio qui: nella scelta del sostituto di Rabiot. Chi prenderà il posto del francese nel centrocampo del Milan? Le opzioni a disposizione dell'allenatore rossonero.

  • IL FAVORITO: RICCI

    Il grande favorito è Samuele Ricci, che negli ultimi mesi è riuscito a entrare maggiormente nelle rotazioni di Allegri dopo una prima parte di stagione caratterizzata da un minutaggio ridotto: dovrebbe essere l'ex granata a rimpiazzare Rabiot, giocando da mezzala sinistra accanto a Fofana e Modric.

    Ricci ha preso il posto proprio di Fofana nel quarto d'ora finale più recupero contro l'Inter, dando un contribuito nel proteggere l'1-0 segnato nel primo tempo da Estupinan. Anche se il suo derby verrà ricordato soltanto per il tocco con un braccio in area di rigore in pieno recupero, considerato non punibile dall'arbitro Doveri e dal VAR nonostante le proteste nerazzurre.

    "Ricci assolutamente non si muove da qui - diceva di lui Allegri alla fine dell'anno, smentendo qualsiasi possibilità di addio dopo appena sei mesi - è un giocatore affidabile, intelligente, gli interessa molto stare al Milan. Quando gioca fa sempre bene, non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".

    In questa stagione, nonostante un posto da titolare mai assicurato, Ricci ha collezionato 23 presenze in campionato e altre 3 in Coppa Italia: il suo bottino parla di un goal (contro l'Atalanta) e 3 assist.

  • L'ALTERNATIVA: JASHARI

    L'alternativa è Ardon Jashari. Che però, appunto, al momento deve essere considerato questo: proprio un'alternativa a Ricci. Lo svizzero si tiene qualche speranza di partire dall'inizio, ma dovrebbe sedersi inizialmente in panchina, con la possibilità di sostituire qualche compagno del centrocampo a partita in corso.

    Ironia della sorte, proprio Lazio-Milan di inizio dicembre ha rappresentato il rientro in campo di Jashari in una partita ufficiale dopo il serio infortunio rimediato in estate. Solo che allora si trattava degli ottavi di Coppa Italia: 1-0 per i biancocelesti il punteggio, goal di Zaccagni nella parte finale della gara.

    Da quel momento in poi, Jashari è sceso in campo 7 volte da titolare, 3 di queste dal primo minuto e una sola rimanendo in campo dall'inizio alla fine: nel recupero di metà febbraio contro il Como, partita nella quale l'ex centrocampista del Bruges ha fornito l'assist per l'1-1 di Leao.

  • LOFTUS-CHEEK ANCORA OUT

    Chi sicuramente non sarà presente all'Olimpico è Ruben Loftus-Cheek, un altro che in linea teorica avrebbe potuto prendere il posto di Rabiot nel caso le sue condizioni fisiche glielo avessero permesso.

    Così evidentemente non è, in quanto il rientro in campo dell'ex giocatore del Chelsea non è ancora vicino: colpa del serio colpo rimediato dal portiere parmense Corvi durante la gara persa a San Siro alla fine di febbraio.

    "AC Milan - annunciava in seguito il club rossonero - comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

    Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

    I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".

    Ciò significa che il rientro di Loftus-Cheek agli allenamenti, e poi, in campo, avverrà solamente alla fine di aprile: insomma, serve ancora tempo. Ed è per questo che il ballottaggio per la sostituzione di Rabiot si è ristretto a Ricci e Jashari.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN CONTRO LA LAZIO

    Così dovrebbe dunque schierarsi il Milan contro la Lazio, nel posticipo domenicale della ventinovesima giornata di Serie A. Allegri non avrà a disposizione neppure l'infortunato Gabbia oltre a Rabiot e Loftus-Cheek, mentre il rientrante Gimenez è destinato a partire dalla panchina.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan (Bartesaghi); Leao, Pulisic. All. Allegri

