Il Milan deve superare l'assenza di Rabiot: squalificato contro la Lazio, senza di lui la media punti crolla

Una piccola notizia negativa è arrivata domenica sera a San Siro per il Milan; ovvero il giallo preso da Adrien Rabiot nel finale del derby che non consentirà al francese di essere presente nella prossima giornata di campionato.
Certo, niente che possa offuscare la grande vittoria ottenuta contro l'Inter ma comunque un problema da risolvere per Massimiliano Allegri pensando alla trasferta contro la Lazio.
L'importanza di Rabiot è visibile a occhio nudo ma c'è la conferma nei numeri e nel rendimento dei rossoneri che senza l'ex Juventus fanno molta più fatica a vincere.