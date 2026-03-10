Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
AC Milan v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Il Milan deve superare l'assenza di Rabiot: squalificato contro la Lazio, senza di lui la media punti crolla

Il Milan sfiderà la Lazio dovendo sopperire all'assenza di Rabiot, squalificato: che differenza di rendimento quando manca il francese.

Pubblicità

Una piccola notizia negativa è arrivata domenica sera a San Siro per il Milan; ovvero il giallo preso da Adrien Rabiot nel finale del derby che non consentirà al francese di essere presente nella prossima giornata di campionato.

Certo, niente che possa offuscare la grande vittoria  ottenuta contro l'Inter ma comunque un problema da risolvere per Massimiliano Allegri pensando alla trasferta contro la Lazio. 

L'importanza di Rabiot è visibile a occhio nudo ma c'è la conferma nei numeri e nel rendimento dei rossoneri che senza l'ex Juventus fanno molta più fatica a vincere. 

  • IL DERBY DI RABIOT

    Non è entrato nell'azione del goal vittoria siglato da Estupinan; a fare il grande assist ci ha pensato un altro centrocampista, ovvero Fofana, ma se il Milan è riuscito a ottenere il secondo successo stagionale contro l'Inter è merito anche di Rabiot.

    Il francese si è confermato fondamentale in mezzo al campo, nella gestione dei momenti, nella capacità di contenere i nerazzurri e nel carisma, aspetto cruciale in notti come quelle. I numeri raccontano del lavoro "oscuro" fatto da Rabiot. Ecco le sue statistiche nel derby (dati sofascore).

    • Precisione passaggi: 29/34 (85%)
    • Chiusure difensive: 5
    • Palle recuperate: 4
    • Duelli vinti: 4/6
    • Pubblicità

  • L'AMMONIZIONE NEL FINALE

    Al minuto 83 Rabiot ha fermato Dumfries che stava ripartendo ed è stato ammonito. Non un fallo duro ma tattico che ha causato il giallo per SPA (Stopping a Promising Attack) ovvero interruzione di un'azione potenzialmente pericolosa. 

    Rabiot ha protestato con Doveri per l'ammonizione, soprattutto perché era diffidato e salterà quindi il match contro la Lazio. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MILAN CON E SENZA RABIOT

    Un'assenza pesante per i rossoneri vista la centralità del giocatore nella doppia fase di gioco. L'andamento del Milan quando non c'è il francese racconta il peso specifico che ha l'ex Marsiglia.

    Sarà la settima gara di campionato che il Milan gioca senza Rabiot (considerando anche la prima giornata quando il francese non era ancora arrivato). Nelle sei gare precedenti senza il centrocampista, la squadra di Allegri ha ottenuto solamente due vittorie, oltre a tre pareggi e una sconfitta. 

    Una media punti di 1,5, decisamente più bassa rispetto a quella tenuta quando c'è. Con Rabiot in campo il Milan viaggia a 2,55; vale a dire che se fosse sempre stato presente, i rossoneri, seguendo il rendimento avuto fino a qui quando ha giocato, sarebbero addirittura davanti all'Inter con oltre 70 punti conquistati. 

  • CHI GIOCA AL POSTO DI RABIOT

    Il Milan avrà un ostacolo in più da superare quindi all'Olimpico con la Lazio e dovrà cambiare la storia di questa stagione andando oltre l'assenza di Rabiot. Ma con chi lo sostituirà Allegri?

    Oltre a Modric, si è guadagnato il posto Fofana, determinante nel derby; a completare il reparto sarà uno tra Ricci e Jashari. L'italiano è in vantaggio per occupare la casella lasciata libera da Rabiot. Sarà un Milan inevitabilmente diverso in mezzo al campo perché l'ex Juventus è unico e non c'è un altro Rabiot in rosa ma è il momento per i rossoneri di dimostrare di poter fare a meno anche di lui, cosa che è riuscita troppo poche volte in stagione. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0