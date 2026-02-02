Goal.com
Audero Cremonese InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo verso Audero: ha perso alcune dita, sarà arrestato

Individuato il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo che ha stordito Audero: aggredito dai compagni di tifo, si trova in ospedale in attesa di arresto.

Cremonese-Inter ha visto il successo dei nerazzurri, sempre più lanciati al comando della classifica: match contraddistinto però anche da un brutto episodio che, suo malgrado, ha coinvolto Emil Audero.

Il portiere grigiorosso è rimasto stordito da un petardo proveniente dal settore riservato alla Curva dell'Inter: fortunatamente nessuna conseguenza per lui, in grado di riprendere il proprio posto tra i pali dopo alcuni minuti.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', è stato individuato l'aggressore di Audero: attualmente si trova in ospedale.

  • CHI È IL TIFOSO CHE HA LANCIATO IL PETARDO AD AUDERO

    Il responsabile sarebbe un 'cane sciolto' rispetto alla Curva nerazzurra, subito identificato e aggredito dai compagni di tifo per la sciocchezza commessa in avvio di ripresa del match dello 'Zini'.

    In seguito è stato trasportato in ospedale: avrebbe infatti perso due-tre dita per aver pasticciato con un petardo, esplosogli all'interno della mano.

    Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, sarà arrestato dalle forze dell'ordine.

  • LA CONDANNA DI MAROTTA

    Nel post-partita, il presidente nerazzurro ha condannato l'episodio e sottolineato la professionalità di Audero, tra l'altro ex portiere dell'Inter con cui ha vinto lo Scudetto della seconda stella nel 2024.

    "Gesto insulso da condannare e stigmatizzare, che nulla ha a che fare con i valori dello sport. Sono in corso le indagini delle autorità, si tratterebbe di un'azione isolata. Va sottolineata la professionalità di Audero, si è subito rialzato per concludere la partita. Ma la condanna deve essere esplicita e completa".

  • COSA RISCHIA L'INTER PER IL PETARDO AD AUDERO

    Da regolamento, non esistono i presupposti per una sconfitta a tavolino dell'Inter: l’articolo 10, infatti, stabilisce tale provvedimento possa essere preso solo qualora i fatti abbiano influito in modo determinante sul regolare svolgimento del match o ne abbiano impedito la conclusione. Non è questo il caso di Cremonese-Inter.

    La sanzione più probabile è un'ammenda economica per la società nerazzurra, oppure il divieto di trasferta o la chiusura del settore in questione (la Curva) per alcune partite.

