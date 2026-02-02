Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo verso Audero: ha perso alcune dita, sarà arrestato

Cremonese-Inter ha visto il successo dei nerazzurri, sempre più lanciati al comando della classifica: match contraddistinto però anche da un brutto episodio che, suo malgrado, ha coinvolto Emil Audero.
Il portiere grigiorosso è rimasto stordito da un petardo proveniente dal settore riservato alla Curva dell'Inter: fortunatamente nessuna conseguenza per lui, in grado di riprendere il proprio posto tra i pali dopo alcuni minuti.
Come riportato dal 'Corriere della Sera', è stato individuato l'aggressore di Audero: attualmente si trova in ospedale.