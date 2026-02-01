Petardo contro Audero in Cremonese-Inter: cosa rischiano i nerazzurri e cosa dice il regolamento

L'episodio che ha coinvolto Emil Audero nel corso di Cremonese-Inter è destinato a lasciare strascichi anche fuori dal campo. All’inizio della ripresa, infatti, un petardo lanciato dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri è esploso all’interno dell’area di rigore grigiorossa, colpendo in pieno il portiere della Cremonese e costringendo l’arbitro a interrompere momentaneamente il gioco.

Il match è rimasto sospeso per alcuni minuti, con l’ingresso immediato dello staff medico e la preoccupazione dei giocatori in campo. Federico Dimarco si è diretto verso la curva nerazzurra per invitare i tifosi a evitare simili gesti, seguito da Lautaro Martinez e da Cristian Chivu, che hanno provato a calmare la situazione.

Dopo un primo momento di spavento, Audero si è rialzato, segnalando fastidi all’udito e indicando una ferita alla parte posteriore della gamba. L’estremo difensore ha però rassicurato l’arbitro sulle sue condizioni, dando l’ok alla ripresa della gara, che si è poi conclusa regolarmente.

Ma quindi, cosa rischia l'Inter per quanto accaduto? Possibile la sconfitta a tavolino per i nerazzurri? Scopriamo cosa dice il regolamento.