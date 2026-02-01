Petardo contro Audero, perché l'Inter non ha perso a tavolino con la Cremonese: cosa dice il regolamento

Nella vittoria dell'Inter a Cremona per 2-0, un episodio che ha rischiato di rovinare quanto fatto dai nerazzurri in campo. A inizio del secondo tempo, il portiere della Cremonese, Emil Audero, è stato vittima di un petardo, lanciato dal settore ospiti, dove erano presenti i tifosi dell'Inter.
Il portiere è rimasto a terra, stordito, con ovviamente la partita interrotta per curarlo e calmare la situazione.
Un gesto che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi visto che Audero è riuscito a continuare il match ma che avrebbe potuto averne anche per l'Inter con il rischio di una sconfitta a tavolino.
Ma perché non è stata data la sconfitta all'Inter? Di seguito i motivi e cosa dice il regolamento in questi casi.