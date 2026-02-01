Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Audero Cremonese InterGetty Images
Andrea Ajello

Petardo contro Audero, perché l'Inter non ha perso a tavolino con la Cremonese: cosa dice il regolamento

Brutto episodio in Cremonese-Inter, i tifosi nerazzurri hanno lanciato un petardo contro Audero: la partita però è proseguita, niente sconfitta a tavolino per la squadra di Chivu.

Pubblicità

Nella vittoria dell'Inter a Cremona per 2-0, un episodio che ha rischiato di rovinare quanto fatto dai nerazzurri in campo. A inizio del secondo tempo, il portiere della Cremonese, Emil Audero, è stato vittima di un petardo, lanciato dal settore ospiti, dove erano presenti i tifosi dell'Inter.

Il portiere è rimasto a terra, stordito, con ovviamente la partita interrotta per curarlo e calmare la situazione. 

Un gesto che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi visto che Audero è riuscito a continuare il match ma che avrebbe potuto averne anche per l'Inter con il rischio di una sconfitta a tavolino.

Ma perché non è stata data la sconfitta all'Inter? Di seguito i motivi e cosa dice il regolamento in questi casi. 

  • PARTITA PROSEGUITA REGOLARMENTE

    L'episodio è avvenuto a inizio secondo tempo, sul risultato già di 2-0 per l'Inter, sotto il settore ospiti. Dopo l'interruzione per soccorrere Audero e l'appello dei giocatori in campo, tra cui quelli interisti nei confronti degli autori del bruttissimo gesto, il match è ripreso regolarmente. Nessuna sospensione del match quindi da parte di Massa. 

    • Pubblicità

  • PERCHÈ L'INTER NON HA PERSO A TAVOLINO?

    Un episodio grave ma che non ha causato la sconfitta a tavolino per l'Inter. Audero ha proseguito la gara e già questo ha resto meno pesanti le conseguenze; se il portiere non fosse stato in grado di continuare la partita le sanzioni sarebbero potute essere più serie. 

    Ma cosa sarebbe dovuto succedere per procedere con la sconfitta a tavolino? Come ha spiegato Luca Marelli su DAZN, "L'unica condizione per un esito del genere è che l'arbitro sospendi definitivamente la partita dopo il lancio di qualche altro petardo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Il codice di giustizia sportiva, sulla questione relativa alla perdita della partita, recita: 

    "La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole". 

    Considerando che Cremonese-Inter è proseguita senza neanche una sospensione del match, non ci sono quindi i criteri per lo 0-3 a tavolino. 

Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0