Petardo contro Audero, perché l'Inter non ha perso a tavolino con la Cremonese: cosa dice il regolamento

Un episodio grave ma che non ha causato la sconfitta a tavolino per l'Inter. Audero ha proseguito la gara e già questo ha resto meno pesanti le conseguenze; se il portiere non fosse stato in grado di continuare la partita le sanzioni sarebbero potute essere più serie.

Ma cosa sarebbe dovuto succedere per procedere con la sconfitta a tavolino? Come ha spiegato Luca Marelli su DAZN, "L'unica condizione per un esito del genere è che l'arbitro sospendi definitivamente la partita dopo il lancio di qualche altro petardo".

