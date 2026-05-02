Championship, prima delusione per il Wrexham: niente playoff dopo tre promozioni di fila

Coventry e Ipswich giocheranno la prossima Premier League. Al club di Lampard, nell'ultima giornata della seconda serie inglese, si è aggiunto l'Ipswich Town, che battendo il QPR per 2-0 ha guadagnato il ritorno al top dopo due anni. Ora manca un terzo match all'appello, quello che arriverà dai soliti playoff post campionato regolare.

Playoff a cui non parteciperà il Wrexham di Ryan Reynolds, noto attore canadese che anni fa ha acquistato il club gallese insieme al collega Rob McElhenney: dopo aver raggiunto la seconda serie con tre promozioni di fila, la squadra si è classificata al settimo posto nella Championship 2026/2027, costretta dunque a giocare nella B britannica anche nella prossima annata.

Il Wrexham è stato fermato dal Middlesbrough sul 2-2, contro un team che al contrario del club allenato da Phil Parkinson parteciperà ai playoff. A conquistare l'ultimo posto disponibile per provare a raggiungere la Premier League è stato l'Hull, abile a battere il Norwich per 2-1.

Ai playoff anche il Millwall, che nonostante la vittoria sull'Oxford United è arrivato terzo a un solo punto dalla promossa Ipswich, accontentandosi così dei playoff come le già citate Hull e Middlesbrough, oltre al Southampton quarto classificato.