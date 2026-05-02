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WrexhamGetty Images
Francesco Schirru

Championship, prima delusione per il Wrexham: niente playoff dopo tre promozioni di fila

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Millwall vs Oxford United
Wrexham vs Middlesbrough
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Middlesbrough
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Oxford United

Dopo Coventry e Ipswich, manca all'appello la terza promossa nella Premier League 2026/2027: i playoff della seconda serie inglese definiranno la squadra mancante, ma il Wrexham non ci sarà.

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Coventry e Ipswich giocheranno la prossima Premier League. Al club di Lampard, nell'ultima giornata della seconda serie inglese, si è aggiunto l'Ipswich Town, che battendo il QPR per 2-0 ha guadagnato il ritorno al top dopo due anni. Ora manca un terzo match all'appello, quello che arriverà dai soliti playoff post campionato regolare.

Playoff a cui non parteciperà il Wrexham di Ryan Reynolds, noto attore canadese che anni fa ha acquistato il club gallese insieme al collega Rob McElhenney: dopo aver raggiunto la seconda serie con tre promozioni di fila, la squadra si è classificata al settimo posto nella Championship 2026/2027, costretta dunque a giocare nella B britannica anche nella prossima annata.

Il Wrexham è stato fermato dal Middlesbrough sul 2-2, contro un team che al contrario del club allenato da Phil Parkinson parteciperà ai playoff. A conquistare l'ultimo posto disponibile per provare a raggiungere la Premier League è stato l'Hull, abile a battere il Norwich per 2-1.

Ai playoff anche il Millwall, che nonostante la vittoria sull'Oxford United è arrivato terzo a un solo punto dalla promossa Ipswich, accontentandosi così dei playoff come le già citate Hull e Middlesbrough, oltre al Southampton quarto classificato.

  • IL QUADRO DEI PLAYOFF

    Il Millwall terzo classificato affronterà la sesta in classifica, ovvero l'Hull, mentre quarta e quinta, ovvero Southampton e Middlesbrough si confronteranno nell'altra semifinale playoff.

    Millwall e Southampton avranno la possibilità di giocare la semifinale di ritorno in casa, mentre come di consueto la finale playoff si disputerà in gara unica a Wembley, così da determinare l'ultima squadra promossa nella massima serie.

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  • VIPOTNIK CAPOCANNONIERE

    C'erano pochi dubbi visto il vantaggio sugli inseguitori, alla fine nessuna sorpresa: Žan Vipotnik, attaccante sloveno dello Swansea, ha vinto la classifica marcatori della Championship, segnando ben 23 goal in stagione.

    Dopo essersi messo in mostra in patria e aver ben figurato con la maglia del Bordeaux, nel 2024 Vipotnik è stato acquistato dallo Sweansea, riuscendo ad esplodere negli ultimi mesi.

    Considerando l'annata appena disputata difficilmente Vipotnik rimarrà in seconda serie, con diverse voci di mercato che lo vorrebbero in Premier League dalla prossima estate: su di lui ci sarebbe soprattutto il Brighton.

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