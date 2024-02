Champions League 2024-2025, come funziona senza gironi: classifica unica e avversarie al sorteggio

Un solo girone, come un campionato europeo: i punti post vittorie, pareggi e sconfitte si sommano man mano. Per ogni squadra otto avversarie su 36.

Non si tratta di un'informazione diffusa, considerando che la maggior parte dei tifosi immagina una Champions con il solito format anche nel 2024/2025. Dal prossimo anno, invece, il massimo torneo europeo non vedrà più i consueti otto giorni, ma bensì un solo.

Le 36 squadre classificate, e non più 32, prendon parte ad un unico girone ed ad una sola classifica per poter passare al turno successivo, ovvero la solita fase ad eliminazione diretta da cui cominceranno le sfide per determinare la squadra vincitrice della Champions League 2024-2025.

Ma come funziona la classifica di Champions nel 2024/2025 e in che modo al sorteggio vengono definite le partite tre le squadre presenti? Tutte affrontano tutte?