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MonzaGetty Images
Stefano Silvestri

Catanzaro-Monza sarà visibile in chiaro e gratis: da TV8 a Sky, da DAZN a LaBChannel, i canali tv e streaming della finale

Serie B
Catanzaro vs Monza
Catanzaro
Monza

La finale d'andata dei playoff di Serie B non sarà visibile solamente su DAZN e LaB Channel, piattaforme detentrici dei diritti del torneo, ma anche su Sky. E pure TV8 metterà a disposizione la visione della partita.

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Catanzaro e Monza hanno eliminato rispettivamente Palermo e Juve Stabia in semifinale, qualificandosi per la finale playoff di Serie B. E ora solo una delle due otterrà l'accesso in A, facendo compagnia al Venezia e al Frosinone.

La gara d'andata si giocherà al Ceravolo domenica 24 maggio, con calcio d'inizio fissato per le ore 20. Con una novità per quanto riguarda la distribuzione dei diritti televisivi ai broadcaster che la trasmetteranno.

Catanzaro-Monza, infatti, sarà visibile anche in chiaro e gratuitamente per chi non è in possesso di alcun abbonamento.

  • CATANZARO-MONZA SU TV8

    A trasmettere in diretta tv la partita tra la formazione calabrese e quella brianzola sarà infatti TV8, emittente completamente gratuita presente al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

    Per quanto riguarda la diretta streaming della partita, si potrà assistere sempre gratuitamente sul sito di TV8.

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  • ANCHE SU SKY: I CANALI

    Non solo: i diritti di Catanzaro-Monza sono stati acquistati da Sky, che ha deciso appunto di mettere a disposizione la visione della gara del Ceravolo anche gratuitamente tramite TV8.

    Per quanto riguarda il canale satellitare in cui si potrà vedere la finale d'andata dei playoff di Serie B, si tratta di Sky Sport Uno.

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    E in streaming? Gli abbonati a Sky potranno disporre di SkyGo, app senza costi aggiuntivi scaricabile e utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile. Un'ulteriore alternativa è NOW, sempre tramite abbonamento.

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  • CONFERMATE DAZN E LABCHANNEL

    Confermata inoltre la trasmissione "classica" per quanto riguarda la Serie B: Catanzaro-Monza sarà visibile in diretta streaming su DAZN e LaBChannel, in questo secondo caso tramite Prime Video o OneFootball, o scaricando l'app su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo mobile, con l'alternativa dell'accesso al rispettivo sito ufficiale.

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  • DOVE VEDERE MONZA-CATANZARO

    Per quanto riguarda la gara di ritorno tra Monza e Catanzaro, che si giocherà venerdì 29 maggio alle 20 allo U-Power Stadium, la suddivisione dei diritti televisivi e streaming sarà la medesima della sfida d'andata.

    Ancora una volta il match sarà visibile in diretta non soltanto su DAZN e LaB Channel, ma anche su Sky e, in maniera gratuita, su TV8.

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