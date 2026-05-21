Catanzaro-Monza sarà visibile in chiaro e gratis: da TV8 a Sky, da DAZN a LaBChannel, i canali tv e streaming della finale

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Catanzaro e Monza hanno eliminato rispettivamente Palermo e Juve Stabia in semifinale, qualificandosi per la finale playoff di Serie B. E ora solo una delle due otterrà l'accesso in A, facendo compagnia al Venezia e al Frosinone.

La gara d'andata si giocherà al Ceravolo domenica 24 maggio, con calcio d'inizio fissato per le ore 20. Con una novità per quanto riguarda la distribuzione dei diritti televisivi ai broadcaster che la trasmetteranno.

Catanzaro-Monza, infatti, sarà visibile anche in chiaro e gratuitamente per chi non è in possesso di alcun abbonamento.