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Catanzaro-Modena non si gioca: perché la gara di Serie B è stata rinviata a data da destinarsi

Catanzaro-Modena, in programma martedì 17 marzo, non si giocherà: la Lega Serie B ha disposto il rinvio del match del 'Ceravolo'.

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Prosegue la regular season di Serie B, giunta alla giornata numero 31 in programma tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo.

Il turno infrasettimanale vedrà però in campo 18 squadre su 20: Catanzaro e Modena non giocheranno la loro sfida nello scenario del 'Nicola Ceravolo', impianto casalingo della compagine calabrese.

La Lega Serie B ha infatti disposto il rinvio del match tra la squadra guidata da Alberto Aquilani e quella di Andrea Sottil.

  • QUANDO SI SAREBBE DOVUTA GIOCARE CATANZARO-MODENA

    Inizialmente Catanzaro-Modena era stata calendarizzata per martedì 17 marzo, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.

    A quell'orario si giocheranno regolarmente altre quattro partite: Reggiana-Monza, Mantova-Cesena, Venezia-Padova e Spezia-Empoli.

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  • PERCHÉ CATANZARO-MODENA È STATA RINVIATA: IL MOTIVO

    Il rinvio disposto dalla Lega Serie B è da ascrivere all'allerta meteo che sta interessando la Calabria e in particolare la zona di Catanzaro: questo il comunicato emesso dal presidente Paolo Bedin.

    "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,

    ▪ preso atto dell’odierna ordinanza n. 32 del Sindaco di Catanzaro, con la quale si ordina la '…chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, ivi inclusi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, presenti sul territorio comunale, per la giornata del 17 marzo 2026', richiamando anche la precedente ordinanza sindacale n. 30 del 16.03.2026 con la quale è stata parimenti 'disposta la chiusura degli impianti sportivi pubblici […] a causa delle avverse condizioni meteorologiche…' e '…considerato che le avverse condizioni meteorologiche […] possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché criticità negli spostamenti […]';

    ▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

    dispone il rinvio della gara CATANZARO - MODENA, valida per la 31ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per martedì 17 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B".

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  • QUANDO SI RECUPERA CATANZARO-MODENA

    Come specificato dalla nota della Lega Serie B, la data del recupero di Catanzaro-Modena sarà fissata prossimamente: al momento, quindi, non si conosce il giorno in cui le due squadre potranno affrontarsi.

  • IL PROGRAMMA DEL 31° TURNO DI SERIE B

    Martedì 17 marzo

    Palermo-Juve Stabia (ore 19:00)

    Mantova-Cesena (ore 20:00)

    Reggiana-Monza (ore 20:00)

    Spezia-Empoli (ore 20:00)

    Venezia-Padova (ore 20:00)

    Mercoledì 18 marzo

    Frosinone-Bari (ore 19:00)

    Avellino-Sudtirol (ore 20:00)

    Carrarese-Sampdoria (ore 20:00)

    Pescara-Entella (ore 20:00)

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