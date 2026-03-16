Catanzaro-Modena non si gioca: perché la gara di Serie B è stata rinviata a data da destinarsi

Il rinvio disposto dalla Lega Serie B è da ascrivere all'allerta meteo che sta interessando la Calabria e in particolare la zona di Catanzaro: questo il comunicato emesso dal presidente Paolo Bedin.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,

▪ preso atto dell’odierna ordinanza n. 32 del Sindaco di Catanzaro, con la quale si ordina la '…chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, ivi inclusi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, presenti sul territorio comunale, per la giornata del 17 marzo 2026', richiamando anche la precedente ordinanza sindacale n. 30 del 16.03.2026 con la quale è stata parimenti 'disposta la chiusura degli impianti sportivi pubblici […] a causa delle avverse condizioni meteorologiche…' e '…considerato che le avverse condizioni meteorologiche […] possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché criticità negli spostamenti […]';

▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

dispone il rinvio della gara CATANZARO - MODENA, valida per la 31ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per martedì 17 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B".