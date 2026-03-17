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Cassano RaulGetty Images
Michael Di Chiaro

Cassano ammette: "Raul è il più grande capitano che ho avuto in carriera"

L'ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha espresso la sua preferenza per la bandiera del Real Madrid, con cui ha giocato dal gennaio 2006 all'estate del 2007.

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Il progetto di Viva El Futbol, plasmato dagli ex calciatori Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è arrivato anche a teatro con lo spettacolo che si è svolto nella serata di lunedì 16 marzo presso il Teatro Arcimboldi di Milano.

Un'occasione nel corso della quale lo stesso Cassano ha ripercorso la propria carriera rispondendo anche ad una domanda molto precisa e per certi versi sorprendente, ovvero su chi fosse stato il miglior capitano avuto in carriera.

Di seguito ecco le parole di Cassano.

  • "RAUL MIGLIOR CAPITANO DELLA MIA CARRIERA"

    Interrogato su quali siano stati i migliori capitani con cui ha giocato in carriera, Antonio Cassano ha collocato Raul al primo posto: "Raul è stato il miglior capitano che ho avuto in carriera".

    L'ex attaccante, infatti, ha avuto modo di condividere lo spogliatoio e il campo con l'ex fuoriclasse e bandiera del Real Madrid dal gennaio del 2006 all'estate del 2007.

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  • I NUMERI DI CASSANO AL REAL MADRID

    Antonio Cassano, arrivato al Real Madrid nella finestra invernale della stagione 2005/06, ha vestito la maglia dei Blancos per un anno e mezzo collezionando 4 goal in 29 presenze complessive. 

    Con il Real, sotto la guida di Fabio Capello, ha avuto modo di festeggiare la vittoria de La Liga nell'annata sportiva 2006/07.

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