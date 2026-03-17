Cassano ammette: "Raul è il più grande capitano che ho avuto in carriera"

Il progetto di Viva El Futbol, plasmato dagli ex calciatori Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è arrivato anche a teatro con lo spettacolo che si è svolto nella serata di lunedì 16 marzo presso il Teatro Arcimboldi di Milano.
Un'occasione nel corso della quale lo stesso Cassano ha ripercorso la propria carriera rispondendo anche ad una domanda molto precisa e per certi versi sorprendente, ovvero su chi fosse stato il miglior capitano avuto in carriera.
Di seguito ecco le parole di Cassano.