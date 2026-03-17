Cassano ammette: "Raul è il più grande capitano che ho avuto in carriera"

Interrogato su quali siano stati i migliori capitani con cui ha giocato in carriera, Antonio Cassano ha collocato Raul al primo posto: "Raul è stato il miglior capitano che ho avuto in carriera".

L'ex attaccante, infatti, ha avuto modo di condividere lo spogliatoio e il campo con l'ex fuoriclasse e bandiera del Real Madrid dal gennaio del 2006 all'estate del 2007.