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Riccardo Braschi Fiorentina 2025-2026Getty Images
Francesco Schirru

Campionato Primavera, definito il tabellone con primo turno e semifinali: in sei per vincere il torneo

Campionato Primavera
Genoa U20 vs Inter U20
Genoa U20
Inter U20
Lazio U20 vs Cesena U20
Lazio U20
Cesena U20
Hellas Verona U20 vs Roma U20
Hellas Verona U20
Roma U20

Le prime sei squadre del Campionato Primavera 1 si affrontano nella fase post torneo regolare per determinare la squadra vincitrice: nel 2025 ebbe la meglio l'Inter.

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Il Campionato Primavera 1 si conclude con la 38esima giornata: ora è tempo della fase Scudetto. Nelle prossime settimane, infatti, le prime sei squadre del torneo si confronteranno nei quarti, nelle semifinali e nella finale per determinare il team capace di far suo il titolo, dodici mesi dopo la vittoria dell'Inter, nuovamente in corsa per diventare la regina della competizione giovanile per eccellenza.

L'Inter prenderà parte alla fase Scudetto 25/26 come sesta in classifica, al pari di Bologna, Roma, Cesena, Parma e Fiorentina, le quali hanno concluso il Campionato Primavera 1 nei primi cinque posti del torneo. Gialloblù e viola in particolare potranno evitare il turno preliminare e accedere direttamente in semifinale, mentre il resto delle squadre dovrà scendere in ampo per una fase ulteriore e provare così a qualificarsi alla fase pre-finale.

  • IL TABELLONE DEI QUARTI

    Il turno preliminare della fase Scudetto relativa al Campionato Primavera 1 vedrà scendere in campo Roma, Bologna, Cesena e Inter. Le quattro squadre si sfideranno in due match in gara unica così da determinare le avversarie di Parma e Fiorentina.

    Roma-Bologna e Cesena-Inter saranno di scena il 21 e il 22 maggio a Bagno a Ripoli, comune nella città metropolitana di Firenze: in caso di pareggio al termine dei 90' passeranno in semifinale le squadre meglio classificate durante la stagione regolare, in questo caso Roma e Cesena.

    Bologna e Inter, insomma, saranno costrette a vincere, mentre Roma e Cesena possono permettersi di pareggiare il proprio match.

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  • LE SEMIFINALI DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

    Il 16 maggio Fiorentina e Parma scenderanno in campo per la propria 38esima e ultima partita, che definirà così la prima e la seconda classificata del Campionato Primavera 1.

    Entrambe in trasferta, rispettivamente contro Lecce e Monza, Fiorentina e Parma attendono le vincenti di Roma-Bologna e Cesena-Inter.

    La prima in classifica sfiderà in particolare la squadra qualificata da Roma-Bologna, mentre la seconda se la vedrà contro una tra Cesena e Inter.

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  • FINALE IL 28 MAGGIO

    Allo Stadio Curva Fiesole non si disputeranno solamente le partite preliminari, ma bensì anche le semifinali e la finalissima.

    In semifinale, in caso di parità al 90' si tireranno i rigori mentre non sono previsti i tempi supplementari. Stesso discorso per quanto riguarda la finale, i due tempi extra da 15 minuti non saranno disputati in ogni caso in questa fase Scudetto.