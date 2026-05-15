Campionato Primavera, definito il tabellone con primo turno e semifinali: in sei per vincere il torneo

Il Campionato Primavera 1 si conclude con la 38esima giornata: ora è tempo della fase Scudetto. Nelle prossime settimane, infatti, le prime sei squadre del torneo si confronteranno nei quarti, nelle semifinali e nella finale per determinare il team capace di far suo il titolo, dodici mesi dopo la vittoria dell'Inter, nuovamente in corsa per diventare la regina della competizione giovanile per eccellenza.

L'Inter prenderà parte alla fase Scudetto 25/26 come sesta in classifica, al pari di Bologna, Roma, Cesena, Parma e Fiorentina, le quali hanno concluso il Campionato Primavera 1 nei primi cinque posti del torneo. Gialloblù e viola in particolare potranno evitare il turno preliminare e accedere direttamente in semifinale, mentre il resto delle squadre dovrà scendere in ampo per una fase ulteriore e provare così a qualificarsi alla fase pre-finale.