Cagliari-Napoli, ci sono diffidati tra gli azzurri? Dopo la sosta big match contro il Milan

A Cagliari nessun giocatore del Napoli rischia la squalifica per somma di ammonizioni. Gli azzurri, infatti, non hanno calciatori in diffida in vista della partita del Milan e solamente un rosso all'Unipol Domus priverà mister Conte di uno dei suoi elementi.

I giocatori del Napoli più vicini alla squalifica sono Juan Jesus, Rrahmani e David Neres, ma tutti e tre entreranno in diffida al prossimo giallo, per poi essere squalificati dopo quello successivo.

Nessuno dei tre, tra l'altro, gioca Cagliari-Napoli: Jesus è in panchina, Neres e Rrahmani sono fuori per infortunio.