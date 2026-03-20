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Cagliari-Napoli, ci sono diffidati tra gli azzurri? Dopo la sosta big match contro il Milan
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I DIFFIDATI IN VISTA DI NAPOLI-MILAN
A Cagliari nessun giocatore del Napoli rischia la squalifica per somma di ammonizioni. Gli azzurri, infatti, non hanno calciatori in diffida in vista della partita del Milan e solamente un rosso all'Unipol Domus priverà mister Conte di uno dei suoi elementi.
I giocatori del Napoli più vicini alla squalifica sono Juan Jesus, Rrahmani e David Neres, ma tutti e tre entreranno in diffida al prossimo giallo, per poi essere squalificati dopo quello successivo.
Nessuno dei tre, tra l'altro, gioca Cagliari-Napoli: Jesus è in panchina, Neres e Rrahmani sono fuori per infortunio.
GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI
Di Lorenzo - Distorsione di secondo grado al ginocchio e intervento al piede - Rientro metà aprile
Neres - Operato alla caviglia - Rientro metà aprile
Rrahmani - Lesione alto grado del bicipite femorale - Rientro fine aprile
Vergara - Lesione distrattiva della fascia plantare - Rientro metà aprile
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I DIFFIDATI DEL MILAN
A differenza del Napoli, il Milan ha diversi giocatori che rischiano la squalifica in vista del big match di aprile.
I rossoneri diffidati sono Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers, giocatori fondamentali per Allegri.
Il Milan scende in campo nella serata di sabato contro il Torino, per poi andare in pausa come il resto della Serie A in virtù della sosta delle Nazionali (l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord per i playoff del Mondiale).
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