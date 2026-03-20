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Hojlund Cagliari Napoli Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari-Napoli, ci sono diffidati tra gli azzurri? Dopo la sosta big match contro il Milan

Il Napoli affronta il Cagliari in Sardegna per l'ultima partita prima della sosta, mentre il primo match di aprile vedrà i partenopei ospitare il Milan.

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  • I DIFFIDATI IN VISTA DI NAPOLI-MILAN

    A Cagliari nessun giocatore del Napoli rischia la squalifica per somma di ammonizioni. Gli azzurri, infatti, non hanno calciatori in diffida in vista della partita del Milan e solamente un rosso all'Unipol Domus priverà mister Conte di uno dei suoi elementi.

    I giocatori del Napoli più vicini alla squalifica sono Juan Jesus, Rrahmani e David Neres, ma tutti e tre entreranno in diffida al prossimo giallo, per poi essere squalificati dopo quello successivo.

    Nessuno dei tre, tra l'altro, gioca Cagliari-Napoli: Jesus è in panchina, Neres e Rrahmani sono fuori per infortunio.

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  • GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI

    Di Lorenzo - Distorsione di secondo grado al ginocchio e intervento al piede - Rientro metà aprile 

    Neres - Operato alla caviglia - Rientro metà aprile

    Rrahmani - Lesione alto grado del bicipite femorale - Rientro fine aprile

    Vergara - Lesione distrattiva della fascia plantare - Rientro metà aprile

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  • I DIFFIDATI DEL MILAN

    A differenza del Napoli, il Milan ha diversi giocatori che rischiano la squalifica in vista del big match di aprile.

    I rossoneri diffidati sono Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers, giocatori fondamentali per Allegri.

    Il Milan scende in campo nella serata di sabato contro il Torino, per poi andare in pausa come il resto della Serie A in virtù della sosta delle Nazionali (l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord per i playoff del Mondiale).

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