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Cagliari-Napoli, da quando non vincono i rossoblù? Lunga striscia azzurra nel corso degli anni
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I PRECEDENTI TOTALI TRA CAGLIARI E NAPOLI
Non c'è storia nei precedenti tra Cagliari e Napoli, soprattutto negli ultimi vent'anni. La squadra partenopea ha preso il largo da quando è tornata ad essere una big del calcio italiano, tanto da aver portato le sue vittorie a 43, mentre i rossoblù sono fermi ad appena 14 successi.
I pareggi tra il Napoli e la squadra sarda, attualmente allenata da Pisacane, sono stati in totale 34. Nel corso delle partite tra le due formazioni, gli azzurri hanno segnato praticamente il doppio, per un totale di 140 goal contro i 78 degli isolani.
Relativamente alle reti segnate negli scontri tra Cagliari e Napoli, Gigi Riva è il numero uno con 12, mentre Mertens segue a quota 10.
L'ULTIMA VITTORIA DEL CAGLIARI
Il Napoli viene da ben undici risultati positivi contro il Cagliari, tra vittorie e pareggi. Per trovare un successo della squadra sarda bisogna tornare indietro fino al 25 settembre 2019, quando riuscì ad espugnare il Maradona per 1-0.
Ancor più lontana, invece, la vittoria casalinga di un Cagliari che non riesce a festeggiare con i propri tifosi sin dall'aprile 2009, quando furono Lazzari e Jeda a segnare le due reti per il 2-0 finale.
A guidare quel Cagliari di ben diciasette anni fa c'era Max Allegri, attuale tecnico del Milan.
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