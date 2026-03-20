Cagliari-Napoli, da quando non vincono i rossoblù? Lunga striscia azzurra nel corso degli anni

Non c'è storia nei precedenti tra Cagliari e Napoli, soprattutto negli ultimi vent'anni. La squadra partenopea ha preso il largo da quando è tornata ad essere una big del calcio italiano, tanto da aver portato le sue vittorie a 43, mentre i rossoblù sono fermi ad appena 14 successi.

I pareggi tra il Napoli e la squadra sarda, attualmente allenata da Pisacane, sono stati in totale 34. Nel corso delle partite tra le due formazioni, gli azzurri hanno segnato praticamente il doppio, per un totale di 140 goal contro i 78 degli isolani.

Relativamente alle reti segnate negli scontri tra Cagliari e Napoli, Gigi Riva è il numero uno con 12, mentre Mertens segue a quota 10.