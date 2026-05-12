Cagliari-Napoli deciderà quale delle due resterà nel Campionato Primavera 1: doppia sfida, la prima per decidere lo stadio

Cagliari-Napoli del 16 maggio deciderà la sede del playout, che verrà disputato nelle prossime settimane.

Entrambe le squadre sono consapevoli di quanto sia fondamentale giocare tra le mura amiche, ragion per cui l'ultima partita del campionato sarà fondamentale, anche se ovviamente non quanto il playout vero e proprio che si disputerà in gara singola, con alcun match di ritorno per 'rimediare' ad eventuali sconfitte nel primo incontro.