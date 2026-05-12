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Caglairi NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari-Napoli deciderà quale delle due resterà nel Campionato Primavera 1: doppia sfida, la prima per decidere lo stadio

Campionato Primavera
Cagliari U20 vs Napoli U20
Cagliari U20
Napoli U20

Cagliari e Napoli si affronteranno nell'ultimo turno del Campionato Primavera, che determinerà la migliore in classifica: a quel punto una delle due ospiterà il playout per rimanere nella massima serie giovanile.

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Per i tifosi del Cagliari è sempre la partita più attesa, visti vecchi rancori risalenti agli anni '90 e non solo. Il match contro il Napoli che i fans attendono con trepidazione stavolta non sarà relativo alla massima serie, bensì al Campionato Primavera 1, il massimo livello giovanile. Le due squadre, infatti, giocheranno il playout per rimanere nel torneo anche nella prossima annata, evitando così la retrocessione che colpirà una delle due.

Prima del playout in gara unica, però, Cagliari-Napoli si giocherà nell'ultimo turno del Campionato Primavera: da questo match verrà decisa quale delle due formazioni potrà ospitare la sfida salvezza, considerando come non sia prevista una gara di ritorno.

Attualmente il Napoli si trova al 17esimo posto, mentre il Cagliari al 18esimo. Significa, insomma, che qualora gli azzurri dovessero vincere o pareggiare, allora avrebbero la possibilità di giocare il playout in casa vista la miglior posizione di classifica, mentre con un successo rossoblù il match salvezza verrebbe disputato in Sardegna.

  • CAGLIARI O NAPOLI

    Cagliari-Napoli del 16 maggio deciderà la sede del playout, che verrà disputato nelle prossime settimane.

    Entrambe le squadre sono consapevoli di quanto sia fondamentale giocare tra le mura amiche, ragion per cui l'ultima partita del campionato sarà fondamentale, anche se ovviamente non quanto il playout vero e proprio che si disputerà in gara singola, con alcun match di ritorno per 'rimediare' ad eventuali sconfitte nel primo incontro.

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  • LO SPAREGGIO DELLA DISCORDIA

    Quando si parla di spareggi o gare decisive tra Cagliari e Napoli, la mente dei fans sardi viaggia indietro fino al 1997, in uno dei decisivi punti della rivalità con i fans partenopei.

    All'epoca, infatti, lo spareggio per rimanere in Serie A venne giocato tra Cagliari e Piacenza, nel campo neutro di Napoli: i fans azzurri supportarono il club biancorosso in virtù del proprio allenatore Bortolo Mutti, già consapevoli di come quest'ultimo, nella stagione seguente, sarebbe diventato tecnico dei partenopei.

    Oltre alla questione dell'appoggio al Piacenza, l'odio sportivo degli ultras cagliaritani nei confronti del Napoli è relativo a ciò che successe dopo il match vinto perso dal Cagliari che condannò i rossoblù alla Serie B: le cronache dell'epoca parlano infatti di diverse aggressioni nei confronti dei fans isolani, relative a vecchi rancori e guerra a distanza.


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