Cagliari-Napoli deciderà quale delle due resterà nel Campionato Primavera 1: doppia sfida, la prima per decidere lo stadio

Per i tifosi del Cagliari è sempre la partita più attesa, visti vecchi rancori risalenti agli anni '90 e non solo. Il match contro il Napoli che i fans attendono con trepidazione stavolta non sarà relativo alla massima serie, bensì al Campionato Primavera 1, il massimo livello giovanile. Le due squadre, infatti, giocheranno il playout per rimanere nel torneo anche nella prossima annata, evitando così la retrocessione che colpirà una delle due.
Prima del playout in gara unica, però, Cagliari-Napoli si giocherà nell'ultimo turno del Campionato Primavera: da questo match verrà decisa quale delle due formazioni potrà ospitare la sfida salvezza, considerando come non sia prevista una gara di ritorno.
Attualmente il Napoli si trova al 17esimo posto, mentre il Cagliari al 18esimo. Significa, insomma, che qualora gli azzurri dovessero vincere o pareggiare, allora avrebbero la possibilità di giocare il playout in casa vista la miglior posizione di classifica, mentre con un successo rossoblù il match salvezza verrebbe disputato in Sardegna.