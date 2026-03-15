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Finalissima TrophyGetty
Leonardo Gualano

C’è l’annuncio ufficiale della UEFA: cancellata la Finalissima Spagna-Argentina

L’edizione 2026 della Finalissima non si disputerà: la UEFA ha annunciato i motivi della cancellazione attraverso un comunicato ufficiale.

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Doveva essere uno degli eventi calcistici più attesi del 2026, ma la Finalissima, ovvero la sfida che avrebbe dovuto vedere opposta la Spagna campione d’Europa all’Argentina campione del Sudamerica, non si disputerà.

Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane la UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota quella che è una decisione a questo punto definitiva.

La Finalissima si sarebbe dovuta giocare in Qatar il prossimo 27 marzo, ma il conflitto esploso in Medio Oriente rende impossibile il suo svolgimento.

  • “A CAUSA DELL’ATTUALE SITUAZIONE GEOPOLITICA”

    La UEFA, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto il motivo dell’annullamento dell’atteso evento.

    “Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici del Qatar, viene annunciato oggi che, a causa dell’attuale situazione geopolitica nella regione, la Finalissima tra la Spagna e l’Argentina non potrà disputarsi come previsto in Qatar il 27 marzo.

    È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e i tempi abbiano impedito alle squadre di competere per questo prestigioso premio in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la sua capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all'avanguardia.

    La UEFA desidera esprimere la sua profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per l'impegno profuso nel tentativo di ospitare la partita e per la fiducia riposta nel ritorno della pace nella regione”.

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  • LA UEFA AVEVA VAGLIATO POSSIBILI ALTERNATIVE

    Come spiegato dal massimo organo calcistico europeo, erano state valutate sedi alternative per la disputa della Finalissima.

    “La Finalissima è nata nell'ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni d'Europa e del Sud America in una celebrazione del più alto livello del calcio internazionale. L'Argentina, campione del mondo in carica, si è aggiudicata la prima edizione nel 2022 con una vittoria per 3-0 sull'Italia allo stadio di Wembley a Londra.

    Con la ferma intenzione di salvare l'importante evento, e nonostante le comprensibili difficoltà di spostare una partita di tale importanza con così poco preavviso, la UEFA ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse è risultata accettabile per la Federazione calcistica argentina.

    La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid nella data originaria, con una divisione equa dei tifosi presenti. Questa soluzione avrebbe offerto una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l'Argentina ha rifiutato.

    La seconda opzione prevedeva di disputare la Finalissima in due partite: una al Santiago Bernabeu il 27 marzo e l'altra a Buenos Aires durante una sosta internazionale prima degli Europei e della Copa America 2028, offrendo anche in questo caso una divisione equa dei tifosi per la partita di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta”.

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  • L’ARGENTINA VOLEVA GIOCARE DOPO I MONDIALI

    “In definitiva, la UEFA ha chiesto all'Argentina l'impegno di disputare la partita il 27 marzo, come previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, qualora si fosse trovata una sede neutrale in Europa, oppure, in alternativa, il 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta.

    L'Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili in Spagna, anche questa opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano originario che prevedeva la partita il 27 marzo, l'Argentina si è dichiarata disponibile esclusivamente per il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile.

    Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata annullata”.

  • IL RINGRAZIAMENTO AL REAL MADRID

    La UEFA, attraverso il proprio comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare il Real Madrid per gli sforzi profusi affinché la Finalissima venisse regolarmente giocata, ma al Santiago Bernabeu.

    “La UEFA desidera esprimere il suo sincero ringraziamento al Real Madrid CF e al comitato organizzatore e alle autorità del Qatar per il loro supporto e la loro collaborazione nel tentativo di organizzare la partita. Nel caso del Real Madrid, i loro sforzi sono stati compiuti con un preavviso estremamente breve. Un ringraziamento va anche alla Federazione calcistica spagnola per la sua flessibilità nell'adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo”.

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