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"Un asino ragiona come un leone": Roy Keane risponde a Bruno Fernandes, che lo aveva accusato di "mentire"
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Keane risponde a tono sui social media
La tensione tra l’ex capitano del Manchester United e l’attuale capitano è ai minimi storici. Dopo le critiche pubbliche di Fernandes all’irlandese, Keane ha risposto su Instagram con l’immagine di un asino e la citazione: "Troppa attenzione fa credere a un asino di essere un leone".
Il tempismo del post, apparso poche ore dopo le accuse di Fernandes, lo fa sembrare una risposta diretta al fantasista. Keane critica da tempo il suo stile di leadership e il suo linguaggio del corpo, ma ora la polemica è diventata personale.
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Fernandes lancia un'accusa di "menzogna"
La polemica è montata quando Fernandes, ospite del podcast "Diary of a CEO", ha replicato alle recenti dichiarazioni di Keane su "The Overlap". Il centrocampista ha affermato che Keane ha distorto le sue parole dopo la partita col Nottingham Forest, in cui l'opinionista lo aveva accusato di preferire i propri record di assist al successo della squadra. Fernandes ha accusato la leggenda del club di mentire, sostenendo di non aver mai fatto le dichiarazioni attribuitegli.
Fernandes ha dichiarato al conduttore Steven Bartlett: “Non ho mai risposto alle critiche, ma non accetto le menzogne.
Ha aggiunto: "Di Roy Keane hai parlato, ma ciò che ha detto è falso: o ha visto un'altra intervista o non può attribuirmi parole che non ho pronunciato. Accetto le sue critiche, che gli piaccia o no come giocatore o come persona, ma non accetto che mi metta in bocca parole non mie".
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La polemica sul record di assist
Al centro della polemica c'è la stagione da record di Fernandes, che con 21 assist in un solo campionato ha superato Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Keane aveva già ammesso di essere "furioso" per il modo in cui la squadra aveva festeggiato il traguardo di Fernandes nelle ultime settimane, suggerendo che l'attenzione fosse troppo limitata.
Keane aveva dichiarato: "Dopo la partita il capitano del Manchester United ha detto: "In alcune occasioni avrei dovuto tirare, ma ho fatto quei passaggi". Come può un calciatore parlare di un record individuale?".
Fernandes ha poi chiarito di aver detto il contrario, cioè che avrebbe dovuto passare di più, e ha contattato Ole Gunnar Solskjaer per avere il numero di Keane e risolvere la questione in privato.
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Carrick sostiene il suo capitano
Nonostante le critiche di Sky Sports, Fernandes ha il pieno sostegno dell’allenatore Michael Carrick. Il tecnico dello United, che ha appena rinnovato il contratto, crede che il centrocampista portoghese sia l’uomo giusto per riportare la squadra in Champions League.
Sulle polemiche che riguardano il suo fuoriclasse, Carrick ha dichiarato: "Ha un'influenza enorme, è stato il capitano e ha dato l'esempio in molti modi. Non ho motivi per pensare diversamente. Apprezziamo ciò che ha fatto e lui ama stare qui, è evidente".
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