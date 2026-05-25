"Un asino ragiona come un leone": Roy Keane risponde a Bruno Fernandes, che lo aveva accusato di "mentire"

La polemica è montata quando Fernandes, ospite del podcast "Diary of a CEO", ha replicato alle recenti dichiarazioni di Keane su "The Overlap". Il centrocampista ha affermato che Keane ha distorto le sue parole dopo la partita col Nottingham Forest, in cui l'opinionista lo aveva accusato di preferire i propri record di assist al successo della squadra. Fernandes ha accusato la leggenda del club di mentire, sostenendo di non aver mai fatto le dichiarazioni attribuitegli.

Fernandes ha dichiarato al conduttore Steven Bartlett: “Non ho mai risposto alle critiche, ma non accetto le menzogne.

Ha aggiunto: "Di Roy Keane hai parlato, ma ciò che ha detto è falso: o ha visto un'altra intervista o non può attribuirmi parole che non ho pronunciato. Accetto le sue critiche, che gli piaccia o no come giocatore o come persona, ma non accetto che mi metta in bocca parole non mie".



