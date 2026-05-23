Dal Novara al titolo di miglior giocatore di Premier: Bruno Fernandes eletto numero uno

Bruno Fernandes è giudicato da molti come il miglior giocatore del Manchester United dai tempi del primo Cristiano Ronaldo, ma la grossa differenza sta nei titoli conquistati. CR7 faceva parte del team guidato da Ferguson, uno dei migliori del nuovo millennio e in grado di vincere sia la Premier che la Champions, mentre l'attuale corso dei Red Devils è lontano da trofei d'elite e gloria.

Non avranno lo stesso valore di Champions e Premier a livello culturale, ma Bruno Fernandes ha comunque vinto la Coppa di Lega e la FA Cup, portando a casa due medaglie d'oro.

Lo scorso gennaio sembrava poter lasciare la Premier per l'Arabia Saudita, ma dopo gli ultimi mesi e il titolo di MVP la direzione è chiara: rimarrà allo United per giocare la Champions, due anni dopo l'ultima volta, e magari puntare al trofeo europeo o a quello del campionato.