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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dal Novara al titolo di miglior giocatore di Premier: Bruno Fernandes eletto numero uno

Premier League
B. Fernandes

Il giocatore del Manchester United ha vissuto una stagione da record in termini di assist, contribuendo pesantemente come di consueto anche in zona goal.

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C'erano pochi dubbi a riguardo e alla fine le previsioni sono state rispettate: Bruno Fernandes è stato eletto miglior giocatore della Premier League 2025/2026. Il riconoscimento per il portoghese arriva in vista dell'ultima giornata del campionato, che a livello di obiettivi di squadra non cambierà nulla: la sua straordinaria annata da uomo assist ha riportato il Manchester United in Champions, tramite il terzo posto alle spalle di Arsenal e Manchester City.

Se il Manchester United non ha più nulla da chiedere al campionato, il match contro il Brighton vedrà Fernandes provare a fornire un ultimo assist che lo renderebbe leader solitario della particolare classifica. Ciò che ha portato il portoghese ad essere eletto numero uno è stato proprio il numero di assist, ben venti: lo stesso di De Bruyne ed Henry, capaci di segnare il tetto massimo di passaggi decisivi in una singola annata.

Arriverà anche il ventunesimo? Si vedrà domenica, ma comunque vada Bruno Fernandes resterà nella storia della Premier. Non che non lo fosse prima, ma con il record di assist e il titolo di MVP sarà ora nei libri e nelle pagine web come numero uno, nove anni dopo aver lasciato l'Italia e sei in seguito al trasferimento dal Portogallo (Sporting Lisbona) al Manchester United.

  • GLI ESORDI IN SERIE B

    Raccontare di come Bruno Fernandes, il miglior giocatore della Premier, abbia cominciato la sua carriera in Serie B e con il Novara, è sempre un curioso aneddoto da raccontare.

    Nel 2012, infatti, Bruno Fernandes lasciò Porto e le giovanili del Boavista per trasferirsi in Italia dietro pagamento di 40.000 euro. 18enne, fece parte del Novara nella sua unica annata di Serie B, dove si mise in mostra con quattro reti.

    Il periodo piemontese convinse l'Udinese a credere in lui, in un triennio in cui Fernandes cominciò a mettere in mostra le sue qualità, confermate anche durante la stagione con la maglia della Sampdoria.

    Nel 2017 passò allo Sporting Lisbona per 9 milioni di euro, con il suo valore durante l'era Premier arrivato a toccare anche i 100.

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  • DOPPIA... DOPPIA CIFRA

    In questa stagione di Premier non ha solo ottenuto il record di assist, ma è anche riuscito a superare la doppia cifra totale con la maglia del Manchester United, sia in termini di passaggi decisivi, sia relativamente ai goal segnati.

    Con gli otto centri stagionali Bruno Fernandes è arrivato a quota 106 da quando ha firmato per il Manchester United, mettendo insieme anche 107 reti.

    Nonostante l'Arsenal abbia vinto la Premier League, l'annata di Bruno è stata così sfolgorante da assegnare il premio di MVP a un giocatore dello United.

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  • I TROFEI INGLESI

    Bruno Fernandes è giudicato da molti come il miglior giocatore del Manchester United dai tempi del primo Cristiano Ronaldo, ma la grossa differenza sta nei titoli conquistati. CR7 faceva parte del team guidato da Ferguson, uno dei migliori del nuovo millennio e in grado di vincere sia la Premier che la Champions, mentre l'attuale corso dei Red Devils è lontano da trofei d'elite e gloria.

    Non avranno lo stesso valore di Champions e Premier a livello culturale, ma Bruno Fernandes ha comunque vinto la Coppa di Lega e la FA Cup, portando a casa due medaglie d'oro.

    Lo scorso gennaio sembrava poter lasciare la Premier per l'Arabia Saudita, ma dopo gli ultimi mesi e il titolo di MVP la direzione è chiara: rimarrà allo United per giocare la Champions, due anni dopo l'ultima volta, e magari puntare al trofeo europeo o a quello del campionato.