Dal Novara al titolo di miglior giocatore di Premier: Bruno Fernandes eletto numero uno

C'erano pochi dubbi a riguardo e alla fine le previsioni sono state rispettate: Bruno Fernandes è stato eletto miglior giocatore della Premier League 2025/2026. Il riconoscimento per il portoghese arriva in vista dell'ultima giornata del campionato, che a livello di obiettivi di squadra non cambierà nulla: la sua straordinaria annata da uomo assist ha riportato il Manchester United in Champions, tramite il terzo posto alle spalle di Arsenal e Manchester City.
Se il Manchester United non ha più nulla da chiedere al campionato, il match contro il Brighton vedrà Fernandes provare a fornire un ultimo assist che lo renderebbe leader solitario della particolare classifica. Ciò che ha portato il portoghese ad essere eletto numero uno è stato proprio il numero di assist, ben venti: lo stesso di De Bruyne ed Henry, capaci di segnare il tetto massimo di passaggi decisivi in una singola annata.
Arriverà anche il ventunesimo? Si vedrà domenica, ma comunque vada Bruno Fernandes resterà nella storia della Premier. Non che non lo fosse prima, ma con il record di assist e il titolo di MVP sarà ora nei libri e nelle pagine web come numero uno, nove anni dopo aver lasciato l'Italia e sei in seguito al trasferimento dal Portogallo (Sporting Lisbona) al Manchester United.