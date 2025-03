AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Bournemouth-Wolverhampton: si è registrato il check VAR più lungo della storia del calcio inglese.

Doveva essere una partita come tante altre valida per gli ottavi di finale di FA Cup e invece, Bournemouth-Wolverhampton si è meritata, in qualche modo, un posto nella storia del calcio inglese.

A renderla speciale non è stata né il risultato, i padroni di casa si sono imposti ai rigori, né tantomeno qualche particolare prodezza in campo.

A fare di quella del Vitality Stadium una sfida da record è stato il check VAR più lungo di sempre in Inghilterra.