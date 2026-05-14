Bologna in Conference League se: le combinazioni che premierebbero i rossoblù

Il trionfo dell'Inter in Coppa Italia, ha di fatto avuto ripercussioni anche sul campionato e, nello specifico nella corsa ai pass che valgono una qualificazione europea.

Essendo già certi della partecipazione alla prossima Champions League, in virtù della conquista dello Scudetto, i nerazzurri hanno 'sbloccato' il settimo posto che adesso vale un posto nella prossima Conference League (o per meglio dire ai preliminari).

A contenderselo sono rimaste due squadre: l'Atalanta ed il Bologna.

Anche i felsinei sono formalmente ancora in corsa, nonostante i sei punti di svantaggio dagli orobici, ma dovranno verificarsi diverse condizioni non semplici per il loro ritorno in Europa.