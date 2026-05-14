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Leonardo Gualano

Bologna in Conference League se: le combinazioni che premierebbero i rossoblù

Serie A
Bologna
Atalanta vs Bologna
Atalanta

La vittoria dell'Inter in Coppa Italia, ha reso il settimo posto in campionato utile per un pass per la Conference League: Atalanta e Bologna ancora in corsa.

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Il trionfo dell'Inter in Coppa Italia, ha di fatto avuto ripercussioni anche sul campionato e, nello specifico nella corsa ai pass che valgono una qualificazione europea.

Essendo già certi della partecipazione alla prossima Champions League, in virtù della conquista dello Scudetto, i nerazzurri hanno 'sbloccato' il settimo posto che adesso vale un posto nella prossima Conference League (o per meglio dire ai preliminari).

A contenderselo sono rimaste due squadre: l'Atalanta ed il Bologna.

Anche i felsinei sono formalmente ancora in corsa, nonostante i sei punti di svantaggio dagli orobici, ma dovranno verificarsi diverse condizioni non semplici per il loro ritorno in Europa.

  • LO SCONTRO DIRETTO NEL 37° TURNO

    Il Bologna, nel trentasettesimo turno di campionato, affronterà proprio l'Atalanta a Bergamo.

    Un vero e proprio scontro diretto che metterà a disposizione dei felsinei un solo risultato: la vittoria.

    Le due squadre sono infatti separate da sei lunghezze in classifica ed ogni risultato diverso renderebbe la Dea irraggiungibile nell'ultima giornata.

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  • SERVE UNA VITTORIA CON AMPIO SCARTO

    Al Bologna non basterà però vincere a Bergamo, dovrà farlo con un ampio scarto: almeno tre goal.

    Sarebbe questa infatti l'unica condizione che consentirebbe ai felsinei di portarsi in vantaggio negli scontri diretti, dopo lo 0-2 patito all'andata.

    In caso di successo per 2-0, si considererebbe infatti la differenza reti generale che attualmente premia la squadra di Palladino: +16 contro +2.

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  • LE COMBINAZIONI CHE PREMIEREBBERO IL BOLOGNA

    Affinché possa prendere parte ai prossimi preliminari di Conference League, il Bologna deve fare sei punti da qui alla fine del campionato e sperare in un crollo contemporaneo dell'Atalanta.

    LA COMBINAZIONE CHE DOVREBBE VERIFICARSI

    Il Bologna vince vince le ultime due gare e si porta a 58

    L'Atalanta perde per prossime due gare e resta ferma a 58

    Il Bologna vince inoltre lo scontro diretto di Bergamo con almeno tre goal di scarto

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