Getty Images Sport
Duro colpo per l'Arsenal: Ben White salterà la finale di Champions e rischia anche i Mondiali con l'Inghilterra
Pubblicità
Crisi di formazione per Arteta
Secondo SunSport, White è stato escluso dalla finale di Champions League per un sospetto infortunio al legamento collaterale mediale.
Il 28enne ha lasciato il London Stadium con un tutore al ginocchio dopo uno scontro nel primo tempo con Crysencio Summerville del West Ham domenica. La sua assenza potrebbe lasciare Mikel Arteta senza un terzino destro titolare per la finale di Budapest, dato che Jurrien Timber è ancora out per un persistente problema alla caviglia che lo tiene fermo da metà marzo.
- AFP
Il dilemma tattico di Arteta
Mentre il club attende i risultati degli esami, la perdita della versatilità di White costringe l'Arsenal a soluzioni d'emergenza per le ultime settimane di stagione.
Domenica Arteta ha provato brevemente Declan Rice come terzino, ma l'alternativa più naturale resta Cristhian Mosquera, arrivato in estate. Un infortunio beffardo per White, che aveva superato i problemi al ginocchio giocando 30 volte in stagione e diventando chiave nella corsa dell’Arsenal verso la doppietta.
- PubblicitàPubblicità
Il grattacapo di Tuchel in vista dei Mondiali
Oltre agli effetti sul club, l'infortunio di White minaccia il suo futuro in Nazionale, proprio dopo il suo rientro in rosa con l'Inghilterra.
Dopo l’uscita dalla Coppa del Mondo 2022, il difensore era tornato in campo con Tuchel, segnando in amichevole contro l’Uruguay e giocando poi col Giappone. Ora, con l’esordio dell’Inghilterra ai Mondiali 2026 contro la Croazia fissato per il 17 giugno all’AT&T Stadium, Tuchel rischia di perdere uno dei suoi difensori più in forma.
- AFP
Corsa per il recupero
L'Inghilterra è stata sorteggiata nel Gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, ma la partecipazione di White alla fase finale negli Stati Uniti è in dubbio: il calciatore ha appena iniziato la riabilitazione.
Il 30 maggio a Budapest l’Arsenal affronterà il PSG e dovrà fermare il suo attacco senza il terzino destro titolare. Se Mosquera o un altro sostituto non riusciranno a colmare il vuoto, le speranze dei Gunners di conquistare il primo trofeo di Champions League potrebbero svanire contro i campioni in carica.
- PubblicitàPubblicità