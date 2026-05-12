Duro colpo per l'Arsenal: Ben White salterà la finale di Champions e rischia anche i Mondiali con l'Inghilterra

L'Inghilterra è stata sorteggiata nel Gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, ma la partecipazione di White alla fase finale negli Stati Uniti è in dubbio: il calciatore ha appena iniziato la riabilitazione.

Il 30 maggio a Budapest l’Arsenal affronterà il PSG e dovrà fermare il suo attacco senza il terzino destro titolare. Se Mosquera o un altro sostituto non riusciranno a colmare il vuoto, le speranze dei Gunners di conquistare il primo trofeo di Champions League potrebbero svanire contro i campioni in carica.