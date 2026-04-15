Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern Real MadridGetty
Vittorio Rotondaro

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, pagelle e tabellino: Neuer e Lunin sbagliano, Camavinga ingenuo, Luis Diaz risolve problemi

Champions League
Bayern Monaco vs Real Madrid
Bayern Monaco
Real Madrid

Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid e vola in semifinale di Champions League: 4-3 in rimonta dopo il successo dell'andata. Espulsi Camavinga e Guler.

Pubblicità

Partita pazzesca all'Allianz Arena: il Real Madrid culla a lungo la possibilità di trascinare la contesa ai supplementari, negata dal Bayern Monaco che vola in semifinale dove affronterà i campioni d'Europa in carica del PSG.

Agli ospiti bastano 32 secondi per passare in vantaggio: follia di Neuer che regala il pallone a Guler, abile a calciarlo di prima intenzione verso la porta vuota. La risposta dei bavaresi è immediata e veemente: stavolta è Lunin a combinarla grossa, rotolando goffamente in porta assieme alla sfera colpita di testa da Pavlovic.

Guler riporta avanti i 'Blancos' con una grande punizione, Kane fa 2-2 con un calcio di rigore in movimento. La partita è bellissima, ricca di capovolgimenti di fronte: il tiro di Vinicius Junior si stampa sulla traversa, non quello di Mbappé che in ripartenza sigla il tris spagnolo.

In casa Bayern inizia a serpeggiare la paura di non farcela e, al contempo, il Real Madrid prende sempre più coraggio spinto dal vantaggio: prima Mbappé e poi Valverde impegnano Neuer, stavolta attento. Lo stacco di Upamecano per poco non vale il 3-3, Olise mette qualche brivido di troppo a Lunin. Ingenuo Camavinga: già ammonito, allontana intenzionalmente il pallone e Vincic lo manda sotto la doccia.

L'uomo in meno condanna il Real nel finale che invece strizza l'occhio ai padroni di casa: Luis Diaz batte Lunin con l'aiuto della deviazione di Militao, sul gong è Olise a inventarsi il 4-3 col suo proverbiale sinistro a giro. I 'Blancos' chiudono addirittura in nove: espulso anche Guler per proteste.

  • PAGELLE BAYERN MONACO

    Neuer (4.5) sbaglia tutto a pochi secondi dal calcio d'inizio, Pavlovic (7) rimette subito le cose a posto. Olise (7) firma un'altra vittoria, Luis Diaz (7) si riscatta con la rete che taglia le gambe al Real Madrid.

    Voti Bayern Monaco(4-2-3-1): Neuer 4.5; Stanisic 5.5 (46' Davies 6.5), Tah 5.5, Upamecano 5.5, Laimer 6; Kimmich 6.5, Pavlovic 7; Olise 7, Gnabry 6 (61' Musiala 6.5), Luis Díaz 7; Kane 7. All. Kompany.

    • Pubblicità

  • PAGELLE REAL MADRID

    Male Lunin (5) nell'azione dell'1-1, Militao (5) si dimostra non ancora al meglio dopo il lungo infortunio. Valverde (5.5) offuscato, doppietta d'autore per Guler (7.5) che chiude col cartellino rosso nel vibrante finale.

    Voti Real Madrid(4-3-3): Lunin 5; Alexander-Arnold 5.5 (90' Pitarch s.v.), Militao 5, Rüdiger 5.5, Mendy 5.5; Bellingham 6, Valverde 5.5, Güler 7.5 (90' Mastantuono s.v.); Brahim Diaz 6 (61' Camavinga 4), Mbappé 7, Vinicius 6.5. All. Arbeloa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BAYERN MONACO-REAL MADRID

    Marcatori: 1', 29' Guler (R), 6' Pavlovic (B), 38' Kane (B), 42' Mbappé (R), 89' Luis Diaz (B), 94' Olise (B)

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 4.5; Stanisic 5.5 (46' Davies 6.5), Tah 5.5, Upamecano 5.5, Laimer 6; Kimmich 6.5, Pavlovic 7; Olise 7, Gnabry 6 (61' Musiala 6.5), Luis Díaz 7; Kane 7. All. Kompany.

    REAL MADRID (4-3-3): Lunin 5; Alexander-Arnold 5.5 (90' Pitarch s.v.), Militao 5, Rüdiger 5.5, Mendy 5.5; Bellingham 6, Valverde 5.5, Güler 7.5 (90' Mastantuono s.v.); Brahim Diaz 6 (61' Camavinga 4), Mbappé 7, Vinicius 6.5. All. Arbeloa.

    Arbitro: Vincic (Slovenia)

    Ammoniti: Stanisic (B), Militao (R), Kompany (B), Rüdiger (R)

    Espulsi: all'86' Camavinga (R) per somma di ammonizioni e al 95' Guler (R)

Bundesliga
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA