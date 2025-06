Bayern Monaco-Auckland dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Mondiale per Club al via per Bayern Monaco e Auckland City: la partita del torneo si può vedere in diretta tv e streaming gratis.

Per Bayern Monaco e Auckland City si alza il sipario sul Mondiale per Club 2025. La squadra tedesca, qualificata in virtù del ranking UEFA delle ultime quattro annate, e quella neozelandese approdata negli USA come miglior vincitrice della Champions nello stesso periodo, danno il via al girone C, di cui fanno parte anche Benfica e Boca Juniors in campo martedì.

Sulla carta il Bayern Monaco di Harry Kane è ampiamente favorito per vincere la prima gara, ma occhio alle sorprese davanti ad un Auckland City tutto da scoprire. Di scena alle 18:00, la partita è visibile in diretta tv e streaming gratis come l'intero Mondiale per Club.

Nel turno successivo l'Auckland City giocherà contro il Benfica di Belotti e Di Maria, mentre il Bayern Monaco se la vedrà contro il Boca Juniors in una sfida che promette spettacolo.