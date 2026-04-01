Bastoni uno dei volti del tracollo dell'Italia: crisi senza fine tra Inter e Nazionale

Mentre Alessandro Bastoni, sconsolato, lasciava il terreno di gioco dopo la sacrosanta espulsione decisa dall'arbitro Trupin, a molti, per forza di cose, sarà venuto in mente quanto successo lo scorso 14 febbraio in occasione di Inter-Juventus.

La simulazione, l'espulsione di Kalulu, un'esultanza che gli ha attirato addosso furibonde critiche ed un mondo che, da quel momento in poi, si è ribaltato.

Bastoni, uno dei difensori più forti ed ammirati dell'intero panorama calcistico italiano e non solo, da quel momento è piombato in una sorta di incantesimo dal quale sembra impossibile uscire.

Un gesto, il suo (per alcuni una serie di gesti), quello nel Derby d'Italia, che lo ha posto al centro del mirino dei più critici ed anche di tifosi che, in occasione di Inter-Juventus, sarebbero dovuti essere 'neutrali'. Prima i fischi al Via del Mare contro il Lecce, poi quelli del Sinigaglia contro il Como in Coppa Italia ed anche quelli nel derby contro il Milan.

A poco sono servite le sue scuse e l'ammissione di colpa, così come vane sono state le difese di chi aveva parlato di un accanimento eccessivo. In un'era nella quale una partita non dura più 90', ma inizia anzi, in un certo senso, dopo il triplice fischio finale, Bastoni si è ritrovato costretto a fare i conti con una pressione che solo due grandi prestazioni con la maglia dell'Italia addosso gli avrebbero probabilmente consentito di spazzare definitivamente via.

A Zenica, in quella che doveva essere la serata giusta per mettersi tutto alle spalle, è arrivato invece l'errore che lo ha reso il volto principale di una debacle che, invece, avrebbe ed ha molti padri.



