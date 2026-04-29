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Atletico Madrid ArsenalGetty
Vittorio Rotondaro

Atletico Madrid-Arsenal 1-1, pagelle e tabellino: Lookman sbaglia, Alvarez illumina, Raya attento, Gyokeres furbo

Champions League
Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal

Parità tra Atletico Madrid e Arsenal: al rigore di Gyokeres risponde un altro rigore, a firma di Alvarez. Tutto rimandato al match di ritorno.

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Termina in equilibrio l'andata della seconda semifinale di Champions League: l'Atletico Madrid riprende l'Arsenal ed evita un k.o. casalingo pesante in vista del ritorno in programma in Inghilterra.

A differenza di PSG-Bayern Monaco, la gara del 'Metropolitano' ha ben pochi spunti da offrire inizialmente: un canovaccio in completa controtendenza con la 'sbornia' del 'Parco dei Principi'. Raya deve distendersi su Alvarez, ma questa è l'unica vera occasione costruita dai 'Colchoneros' in un primo tempo ravvivato nel finale dall'arbitro Makkelie, che assegna un rigore piuttosto dubbio ai 'Gunners': Gyokeres cade troppo facilmente sul lieve tocco di Hancko, poi si prende il pallone e dagli undici metri lo scarica con forza alle spalle di Oblak.

Alvarez è il più 'elettrico' dei suoi e offre l'illusione del goal a tutto lo stadio: la sua punizione termina a una spanna dal palo. Raya sale in cattedra sul tentativo di Lookman, ma deve arrendersi ad Alvarez: Makkelie concede dopo la revisione al VAR un altro penalty per un tocco col braccio di White sulla conclusione di Llorente, trasformato con un colpo secco dall'argentino.

L'1-1, di fatto, fa sparire l'Arsenal dal campo: Griezmann è il più pericoloso nel forcing, ma la sua conclusione in caduta va a infrangersi sulla traversa. Arteta prova a smuovere i suoi cambiando completamente il tridente d'attacco, ma sono i padroni di casa ad avere la chance del sorpasso: Lookman fa tutto benissimo ma calcia in bocca a Raya che ringrazia.

Makkelie assegna il terzo rigore di serata per un pestone di Hancko su Eze, ma stavolta il VAR lo richiama per la revoca: il direttore di gara olandese si convince al monitor e torna sui propri passi. È uno degli ultimi sussulti del match: tra sei giorni scopriremo chi volerà in finale.

  • PAGELLE ATLETICO MADRID

    Dalla giocata di Llorente (6.5) nasce il rigore dell'1-1, Lookman (5) si divora il 2-1 davanti a Raya. Griezmann (6.5) sfiora un goal che forse meriterebbe all'ultimo ballo in Champions al 'Metropolitano', Alvarez (7) si carica sulle spalle i compagni nel momento di maggiore difficoltà.

    Voti Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Llorente 6.5, Pubill 6, Hancko 5.5, Ruggeri 6; G. Simeone 5.5 (46' Le Normand 6), Koke 6, Cardoso 6 (88' Molina s.v.), Lookman 5; Griezmann 6.5, Alvarez 7 (77' Baena s.v.). All. Simeone.

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  • PAGELLE ARSENAL

    Raya (6.5) tiene a galla i suoi, White (5) soffre troppo i cambi di direzione avversari. Eze (6.5) rinvigorisce la manovra offensiva inglese, Gyokeres (6.5) è furbo nell'azione del penalty che lui stesso trasforma con un piccolo brivido.

    Voti Arsenal (4-3-3): Raya 6.5; White 5 (86' Mosquera s.v.), Saliba 6, Gabriel 6.5, Hincapié 6; Odegaard 5.5 (57' Eze 6.5), Zubimendi 6, Rice 6; Madueke 6 (68' Saka 6), Gyokeres 6.5 (68' Gabriel Jesus 6), Martinelli 5.5 (68' Trossard 6). All. Arteta.

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  • TABELLINO ATLETICO MADRID-ARSENAL

    Marcatori: 44' rig. Gyokeres (AR), 56' rig. Alvarez (AT)

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak 6; Llorente 6.5, Pubill 6, Hancko 5.5, Ruggeri 6; G. Simeone 5.5 (46' Le Normand 6), Koke 6, Cardoso 6 (88' Molina s.v.), Lookman 5; Griezmann 6.5, Alvarez 7 (77' Baena s.v.). All. Simeone.

    ARSENAL (4-3-3): Raya 6.5; White 5 (86' Mosquera s.v.), Saliba 6, Gabriel 6.5, Hincapié 6; Odegaard 5.5 (57' Eze 6.5), Zubimendi 6, Rice 6; Madueke 6 (68' Saka 6), Gyokeres 6.5 (68' Gabriel Jesus 6), Martinelli 5.5 (68' Trossard 6). All. Arteta.

    Arbitro: Makkelie (Olanda)

    Ammoniti: Hancko (AT)

    Espulsi: -

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