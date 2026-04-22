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Atalanta Lazio ZaccagniGetty Images
Michael Baldoin

Atalanta-Lazio 2-3 dcr, pagelle e tabellino: Motta monumentale, Romagnoli rapace d'area, Pasalic la pareggia, De Ketelaere tra i migliori

Coppa Italia
Atalanta vs Lazio
Atalanta
Lazio

La seconda semifinale di Coppa Italia si decide ai rigori: alla fine dei supplementari è 1-1, dal dischetto ad avere la meglio è la Lazio, che il prossimo 13 maggio affronterà l'Inter all'Olimpico in finale.

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Una partita fondamentale per entrambe le squadre, l’ultimo vero traguardo di una stagione complicata: alla fine, a giocarsi la finale di Coppa Italia contro l’Inter sarà la Lazio.

In avvio meglio i padroni di casa, che in diverse occasioni si rendono pericolosi dalle parti di Motta, senza però riuscire a sbloccare il match per imprecisione o per le chiusure decisive del portiere e della difesa biancoceleste. I ritmi poi calano progressivamente, nonostante il pallino del gioco resti in mano all’Atalanta, con diversi errori individuali a caratterizzare la prima frazione.

Come accaduto nel primo tempo, anche a inizio ripresa la Dea parte meglio: Krstovic, da buona posizione, calcia centralmente su un gran passaggio di De Ketelaere, sprecando una sorta di rigore in movimento. Episodio chiave a metà gara: cross in area della Lazio, con Gila che tocca il pallone con il braccio tra le proteste nerazzurre. L’azione prosegue e Motta perde palla, Krstovic serve Ederson che insacca a porta vuota. L’arbitro inizialmente convalida, ma viene poi richiamato al VAR per rivedere entrambi gli episodi: niente rigore e fallo in attacco del montenegrino, si resta sullo 0-0 tra le proteste dei padroni di casa.

Nel finale succede di tutto: all’84’ la Lazio passa in vantaggio su calcio d’angolo, con Zaccagni che dalla bandierina trova Romagnoli sul secondo palo, bravo a insaccare di mancino. La Dea si riversa in avanti e trova il pareggio: Krstovic difende palla spalle alla porta e serve Pasalic, che dal limite conclude con il mancino trovando una deviazione di Taylor che beffa Motta.

Nei tempi supplementari è ancora l’Atalanta a fare la partita: Raspadori trova anche il goal del vantaggio, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico di Zappacosta, autore dell’assist. Nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo e la sfida si decide ai calci di rigore: un super Motta respinge ben quattro rigori e la Lazio passa il turno.

  • PAGELLE ATALANTA

    De Ketelaere (voto 6.5) appare tra i migliori dei suoi: insieme a Bernasconi (voto 6.5) è una vera e propria spina sul fianco, con continui passaggi chiave che portano al tiro i compagni. Mezzo voto in meno solo per il rigore decisivo sbagliato. Krstovic (voto 6.5) spreca una ghiotta occasione ad inizio ripresa, poi serve l'assist alla rete annullata ad Ederson, si rifà a cinque minuti dalla fine, con il lavoro di sponda per l'1-1 di Pasalic. Djimsiti (voto 5) perde completamente la marcatura di Romagnoli, consentendo ai biancocelesti di passare in vantaggio. Pasalic (voto 6.5) è l'uomo che porta il match ai supplementari: il suo mancino, seppur deviato, riaccende le speranze nerazzurre. Anche lui, però, sbaglia dal dischetto.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (94' Ahanor 6), Djimsiti 5, Kolasinac 6 (71' Kossounou 6); Zappacosta 6.5, De Roon 6 (71' Pasalic 6.5), Ederson 6, Bernasconi 6.5 (56' Bellanova 5.5); De Ketelaere 6.5, Zalewski 6 (71' Raspadori 6); Krstovic 6.5 (90' Scamacca 5.5). All. Palladino.

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  • PAGELLE LAZIO

    Romagnoli (voto 7) è preciso in difesa e provvidenziale davanti, con un movimento alle spalle di Djimsiti da rapace d'area di rigore. Bene anche Gila (voto 6.5) che, fino all'infortunio, sembra un muro invalicabile. Male invece Taylor (voto 5): non la sua miglior serata, impreciso a metà campo e protagonista in negativo nell'1-1 con la deviazione decisiva della Dea. Zaccagni (voto 6) sembra uno spettatore non pagante per oltre 80 minuti, poi batte alla perfezione un calcio d'angolo per il temporaneo vantaggio dei suoi. Motta (voto 9) riscatta quella che sembrava una serata no con un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Scamacca al 96'. Il portiere della Lazio è poi "one man show" ai rigori, dove - dopo la rete subita da Raspadori - respinge le conclusioni di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Motta 9; Marusic 5.5 (67' Lazzari 6), Gila 6.5 (77' Provstgaard 6), Romagnoli 7, Nuno Tavares 5.5; Basic 5.5 (77' Dele-Bashiru 6), Patric 5.5 (84' Cataldi 5.5), Taylor 5; Cancellieri 6 (66' Isaksen 6), Noslin 6, Zaccagni 6 (103' Pedro 6). All. Sarri.

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  • TABELLINO ATALANTA-LAZIO 1-1 (2-3 d.c.r.)

    Marcatori: 84' Romagnoli, 86' Pasalic

    Sequenza rigori: Raspadori (A) goal, Nuno Tavares (L) parato, Scamacca (A) parato, Cataldi (L) palo, Zappacosta (A) parato, Isaksen (L) goal, Pasalic (A) parato, Taylor (L) goal, De Ketelaere (A) parato

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (94' Ahanor 6), Djimsiti 5, Kolasinac 6 (71' Kossounou 6); Zappacosta 6.5, De Roon 6 (71' Pasalic 6.5), Ederson 6, Bernasconi 6.5 (56' Bellanova 5.5); De Ketelaere 6.5, Zalewski 6 (71' Raspadori 6); Krstovic 6.5 (90' Scamacca 5.5). All. Palladino.

    LAZIO (4-3-3): Motta 9; Marusic 5.5 (67' Lazzari 6), Gila 6.5 (77' Provstgaard 6), Romagnoli 7, Nuno Tavares 5.5; Basic 5.5 (77' Dele-Bashiru 6), Patric 5.5 (84' Cataldi 5.5), Taylor 5; Cancellieri 6 (66' Isaksen 6), Noslin 6, Zaccagni 6 (103' Pedro 6). All. Sarri.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 31' Kolasinac, 37' Cancellieri, 117' Scamacca, 120' Lazzari

    Espulsi: -

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