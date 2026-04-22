Atalanta-Lazio 2-3 dcr, pagelle e tabellino: Motta monumentale, Romagnoli rapace d'area, Pasalic la pareggia, De Ketelaere tra i migliori

Romagnoli (voto 7) è preciso in difesa e provvidenziale davanti, con un movimento alle spalle di Djimsiti da rapace d'area di rigore. Bene anche Gila (voto 6.5) che, fino all'infortunio, sembra un muro invalicabile. Male invece Taylor (voto 5): non la sua miglior serata, impreciso a metà campo e protagonista in negativo nell'1-1 con la deviazione decisiva della Dea. Zaccagni (voto 6) sembra uno spettatore non pagante per oltre 80 minuti, poi batte alla perfezione un calcio d'angolo per il temporaneo vantaggio dei suoi. Motta (voto 9) riscatta quella che sembrava una serata no con un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Scamacca al 96'. Il portiere della Lazio è poi "one man show" ai rigori, dove - dopo la rete subita da Raspadori - respinge le conclusioni di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere.

VOTI LAZIO (4-3-3): Motta 9; Marusic 5.5 (67' Lazzari 6), Gila 6.5 (77' Provstgaard 6), Romagnoli 7, Nuno Tavares 5.5; Basic 5.5 (77' Dele-Bashiru 6), Patric 5.5 (84' Cataldi 5.5), Taylor 5; Cancellieri 6 (66' Isaksen 6), Noslin 6, Zaccagni 6 (103' Pedro 6). All. Sarri.