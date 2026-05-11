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Francesco Schirru

Atalanta in Conference o no? Conoscerà il suo destino mercoledì, dopo la finale di Coppa Italia

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Certa del settimo posto, l'Atalanta attende ora la gara tra Lazio e Inter per capire se potrà partecipare ai preliminari di Conference o non giocherà in Europa nella prossima annata.

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La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio non riguarda solamente le due squadre impegnate sul prato dell'Olimpico. Ad osservare con attenzione la sfida sono infatti le colleghe del campionato, che potrebbero 'retrocedere' in una competizione europea minore o essere costrette a salutare la possibilità continentale. Il sesto posto, infatti, potrebbe valere la Conference e non l'Europa League qualora i biancocelesti ottengano il successo, mentre il settimo non essere utile in tal senso.

Battendo 3-0 il Milan a San Siro, l'Atalanta si è assicurata la settima piazza, che non potrà essere scalfita negli ultimi 180 minuti stagionali. La Dea, comunque vadano 37esimo e 38esimo turno, concluderà il campionato in questa posizione, confermandosi tra le migliori otto d'Italia per un decennio.

A seconda di come andrà la finale della Coppa Italia, però, l'Atalanta potrebbe essere costretta a salutare la possibilità europea: a quel punto, al termine della sfida di mercoledì, potrà cominiciare a lavorare per i preliminari di Conference o direttamente per la prima giornata di Serie A.

  • LE STRADE DOPO LA FINALE

    Le possibilità post Coppa italia sono due, dunque:

    - Qualora la Lazio vinca la finale, essendo oltre il settimo posto in campionato, giocherà l'Europa League insieme alla quinta classifica, mentre la sesta giocherà i preliminari di Conference. A quel punto Atalanta fuori, nonostante il settimo posto.

    - Con un successo dell'Inter, già qualificata all'Europa tramite il campionato, quinta e sesta andrebbero in Europa League, mentre la settima, ovvero l'Atalanta, giocherebbe i preliminari di Conference.

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  • PARLA PERCASSI

    "La classifica per i primi 6 posti è delineata, l'Atalanta deve difendere il settimo posto, qualora arrivasse la qualificazione alla Conference sarebbe importante".

    "Anche se un torneo diverso rispetto a questi anni è una dimostrazione della volontà della famiglia, della proprietà e dei giocatori di fare bene" aveva detto l'AD Luca Percassi poco prima della sfida contro il Milan che ha effettivamente portato al settimo posto matematico.

    "Quest'anno ci sono squadre come il Como che non era nelle prime sei l'anno scorso. Questo evidenzia che la competizione è forte in Italia"

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