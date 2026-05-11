Atalanta in Conference o no? Conoscerà il suo destino mercoledì, dopo la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio non riguarda solamente le due squadre impegnate sul prato dell'Olimpico. Ad osservare con attenzione la sfida sono infatti le colleghe del campionato, che potrebbero 'retrocedere' in una competizione europea minore o essere costrette a salutare la possibilità continentale. Il sesto posto, infatti, potrebbe valere la Conference e non l'Europa League qualora i biancocelesti ottengano il successo, mentre il settimo non essere utile in tal senso.
Battendo 3-0 il Milan a San Siro, l'Atalanta si è assicurata la settima piazza, che non potrà essere scalfita negli ultimi 180 minuti stagionali. La Dea, comunque vadano 37esimo e 38esimo turno, concluderà il campionato in questa posizione, confermandosi tra le migliori otto d'Italia per un decennio.
A seconda di come andrà la finale della Coppa Italia, però, l'Atalanta potrebbe essere costretta a salutare la possibilità europea: a quel punto, al termine della sfida di mercoledì, potrà cominiciare a lavorare per i preliminari di Conference o direttamente per la prima giornata di Serie A.