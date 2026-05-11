Atalanta in Conference o no? Conoscerà il suo destino mercoledì, dopo la finale di Coppa Italia

"La classifica per i primi 6 posti è delineata, l'Atalanta deve difendere il settimo posto, qualora arrivasse la qualificazione alla Conference sarebbe importante".

"Anche se un torneo diverso rispetto a questi anni è una dimostrazione della volontà della famiglia, della proprietà e dei giocatori di fare bene" aveva detto l'AD Luca Percassi poco prima della sfida contro il Milan che ha effettivamente portato al settimo posto matematico.

"Quest'anno ci sono squadre come il Como che non era nelle prime sei l'anno scorso. Questo evidenzia che la competizione è forte in Italia"