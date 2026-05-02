Atalanta-Genoa 0-0, pagelle e tabellino: una traversa di Raspadori e poco altro, per la Dea Europa più lontana

L'appuntamento con la vittoria è rimandato ancora una volta e la strada che conduce ad una qualificazione europea si è fatta più in salita.

L'Atalanta si conferma in un momento di forma non propriamente esaltante, non riuscendo ad andare oltre allo 0-0 interno contro un Genoa che ormai ha poco da chiedere a questo campionato.

Una sfida, quella che si è giocata alla New Balance Arena, nella quale a vincere è stato soprattutto l'equilibrio e non certo lo spettacolo.

Ad entrare meglio in campo sono stati gli ospiti che, già al 2', si sono resi pericolosi con Vitinha (conclusione debole da ottima posizione), mentre alla Dea non è bastato presentarsi fin da subito con due punte vere come Scamacca e Krstovic per riuscire ad imporre quel predominio territoriale che forse in tanti immaginavano.

L'Atalanta si affida soprattutto alla volontà e alle qualità di De Ketelaere per provare a diventare padrona del gioco con il passare dei minuti, ma la manovra resta sostanzialmente lenta e dunque il primo tempo va in archivio senza particolari sussulti.

Nella ripresa, poco prima dell'ora di gioco, Palladino ridisegna la sua squadra gettando nella mischia Raspadori al posto di un non brillantissimo Scamacca e al 63' è proprio l'ex Atletico Madrid a non sfruttare una clamorosa occasione quando non riesce, da eccellente posizione, a ribadire in rete una corta respinta di Bijlow su potente tiro da fuori di Ederson.

Pur senza riuscire ad accelerare particolarmente, la Dea ha il merito di provarci con maggiore convinzione e, ad un quarto d'ora dalla fine, è Krstovic ad impegnare il portiere avversario con una bella conclusione da posizione defilata.

Pochi minuti più tardi ad andare ancora più vicino alla rete del possibile vantaggio è Raspadori con un gran destro, ma il pallone calciato con potenza dal limite va ad infrangersi contro la traversa.

È l'ultima vera emozione di una partita che si chiude senza ulteriori squilli.