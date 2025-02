Conte prima di Roma-Napoli: "Kvaratskhelia non è stato sostituito, non dobbiamo buttare fumo negli occhi"

Roma vs SSC Napoli

Il tecnico ha parlato in conferenza: "Abbiamo perso un campione, il Napoli non può fare il mercato delle big".

Il Napoli non vuole fermarsi e dopo le due grandi vittorie contro Atalanta e Juventus avrà di fronte un'altra sfida delicata. La capolista è impegnata a Roma contro i giallorossi.

Per Antonio Conte la possibilità di aver preparato la gara con l'intera settimana a disposizione mentre la squadra di Claudio Ranieri ha giocato giovedì contro l'Eintracht Francoforte in Europa League.

In attesa del sostituto di Kvaratskhelia, tema su cui il tecnico si è concentrato in maniera approfondita, Conte confermerà l'attacco visto con la Juventus. Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore in vista della sfida all'Olimpico.