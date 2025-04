Anguissa e McTominay centrocampisti 'bomber' del Napoli: solo Lukaku meglio di loro

Nessuna squadra in A vanta due centrocampisti con più di 5 goal: Anguissa e McTominay colmano i numeri di un attacco dove primeggia soltanto Lukaku.

Romelu Lukaku, poi Scott McTominay e Frank Anguissa. E poi? Il vuoto.

Le difficoltà offensive del Napoli si rispecchiano nei numeri, che vedono in altissimo due calciatori che di professione fanno i centrocampisti.

L'articolo prosegue qui sotto

Scozzese e camerunense sono i vice-bomber stagionali degli azzurri, il cui attacco in termini realizzativi poggia esclusivamente sulle spalle di Big Rom.

Un dato da abbinare al confronto coi reparti offensivi delle altre squadre di Serie A, che non vantano due profili in mediana con la stessa capacità di andare a rete come quelli di Conte ma che nel contempo hanno segnato di più dei partenopei.