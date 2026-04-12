Altra serata complicata per Bastoni: ancora fischi a Como e viene sostituito all'intervallo

Quella decisa da Chivu è stata una sostituzione che dovrebbe essere frutto di questioni puramente tecniche.

Bastoni infatti, nel primo tempo ha faticato non poco a presidiare una zona nella quale hanno spesso agito Diao e soprattutto Nico Paz (tra i migliori in campo nella prima frazione) e non bene ha funzionato la 'catena' difensiva con Dimarco, così come poco aiuto in fase di copertura gli ha garantito il centrocampo.

Da qui probabilmente la decisione di Chivu di inserire un elemento fresco come Carlos Augusto ad inizio ripresa.