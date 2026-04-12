Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Alessandro Bastoni InterGetty
Leonardo Gualano

Altra serata complicata per Bastoni: ancora fischi a Como e viene sostituito all'intervallo

Serie A
Inter
Como vs Inter
Como

E' durata solo 45' la partita di Bastoni sul campo del Como: una prima frazione di gioco nella quale è stato nuovamente bersaglio di fischi.

Pubblicità

Quello che sta vivendo Alessandro Bastoni, non è ovviamente un momento esaltante.

Il difensore dell'Inter, prima è stato al centro delle furibonde polemiche per quello che è successo nel Derby d'Italia contro la Juventus (l'ormai famoso caso Kalulu), poi ha dovuto fare i conti con problemi di natura fisica, prima di essere espulso nelle battute finali del primo tempo di Bosnia-Italia, sfida che ha poi sancito la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali.

Ebbene Bastoni ha vissuto una serata complicata anche in occasione di Como-Inter, sfida valida per il 32° turno di Serie A.

La sua partita infatti, è durata appena un tempo.


  • PIOGGIA DI FISCHI AL SINIGAGLIA

    Come è diventato ormai consuetudine da qualche tempo a questa parte, ancora una volta Alessandro Bastoni è stato preso di mira dai tifosi avversari.

    Nel corso di Como-Inter, come già era accaduto durante l'andata delle semifinali di Coppa Italia, è stato sonoramente fischiato da molti degli spettatori presenti al Sinigaglia.

    Una vera e propria pioggia di fischi e un rito che ormai si ripete dal 14 febbraio, ovvero da quel Derby d'Italia nel quale con una simulazione, accompagnata anche da un'esultanza, causò l'espulsione nel primo tempo di Kalulu.

    Un gesto quello che, a quanto pare, in tanti non gli hanno ancora perdonato.

    • Pubblicità

  • SOLO 45' IN CAMPO

    Proprio come successo nella precedente uscita a San Siro contro la Roma, Cristian Chivu ha deciso di dare ancora fiducia a Bastoni.

    Lo ha infatti schierato titolare in un terzetto difensivo completato da Akanji ed Acerbi, salvo poi però sostituirlo tra il primo ed il secondo tempo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE

    Quella decisa da Chivu è stata una sostituzione che dovrebbe essere frutto di questioni puramente tecniche.

    Bastoni infatti, nel primo tempo ha faticato non poco a presidiare una zona nella quale hanno spesso agito Diao e soprattutto Nico Paz (tra i migliori in campo nella prima frazione) e non bene ha funzionato la 'catena' difensiva con Dimarco, così come poco aiuto in fase di copertura gli ha garantito il centrocampo.

    Da qui probabilmente la decisione di Chivu di inserire un elemento fresco come Carlos Augusto ad inizio ripresa.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Como crest
Como
COM
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Cagliari crest
Cagliari
CGL