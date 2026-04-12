Altra serata complicata per Bastoni: ancora fischi a Como e viene sostituito all'intervallo

Quello che sta vivendo Alessandro Bastoni, non è ovviamente un momento esaltante.
Il difensore dell'Inter, prima è stato al centro delle furibonde polemiche per quello che è successo nel Derby d'Italia contro la Juventus (l'ormai famoso caso Kalulu), poi ha dovuto fare i conti con problemi di natura fisica, prima di essere espulso nelle battute finali del primo tempo di Bosnia-Italia, sfida che ha poi sancito la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali.
Ebbene Bastoni ha vissuto una serata complicata anche in occasione di Como-Inter, sfida valida per il 32° turno di Serie A.
La sua partita infatti, è durata appena un tempo.