Allegri, e adesso? Dopo Atalanta-Juventus il futuro è tutto da scrivere

Il "lascio" sfuggito dopo la vittoria della Coppa Italia avvicina Allegri all'addio alla Juve: semplice lapsus o nuova avventura in vista?

Una frase sibillina, talvolta, può aprire mondi.

La firma in calce è quella di Massimiliano Allegri, che in Atalanta-Juventus ha fornito tutto ciò che serve per alimentare gli interrogativi sul proprio futuro.

Lo 'show' sul prato dell'Olimpico con tanto di espulsione, la vittoria della Coppa Italia, infine un'intervista che consegna inevitabilmente materiale per chiedersi cosa ne sarà del tecnico livornese una volta scavallato il 26 maggio.

Da un lato un nuovo addio alla Signora che appare dietro l'angolo, dall'altra la conseguente domanda legata ad una prossima eventuale destinazione: il tutto condito dal fatto che potrebbe essersi trattato di un semplice lapsus, ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con le immagini in cui si vedrebbe Max far cenno a Cristiano Giuntoli di 'andar via'.

Insomma, un rompicapo bello elaborato che sa di intrigo: cosa farà Allegri a fine stagione?