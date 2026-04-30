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Alisson Santos Hojlund NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Alisson Santos e Hojlund promossi, il Napoli prepara il riscatto: note liete di un mercato deludente

Calciomercato
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Alisson Santos e Rasmus Hojlund hanno convinto il Napoli, pronto a riscattarne i cartellini da Sporting e Manchester United: brasiliano e danese fanno da contraltare a scelte di mercato al di sotto delle attese.

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Nel mare di un mercato al di sotto delle attese, il Napoli si gode Alisson Santos e Rasmus Hojlund.


Brasiliano e danese hanno alleviato i dolori causati da investimenti che - giunti a 4 giornate dalla fine del campionato - ad ampio raggio possono essere senza giri di parole definiti deludenti.


Diverso il discorso riguardante le due occasioni colte dal ds Giovanni Manna, il quale - in sinergia con Aurelio De Laurentiis - programma permanenza e futuro di esterno offensivo e centravanti all'ombra del Vesuvio.

  • ALISSON SANTOS E HOJLUND AL NAPOLI: PRONTO IL RISCATTO

    Sky ha anticipato le intenzioni del Napoli, pronto a staccare un assegno da 60 milioni complessivi per far propri i cartellini di Alisson Santos e Hojlund.


    Un attestato di stima e fiducia nei confronti di chi - rispettivamente a gennaio e la scorsa estate - è approdato in azzurro convincendo e guadagnandosi la fiducia di società, addetti ai lavori ed ambiente.

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  • ALISSON SANTOS-NAPOLI: CIFRE E FORMULA

    Partiamo da Alisson, 11 goal e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia dal suo trasferimento alla corte di Antonio Conte: acquistato in prestito oneroso da 3,5 milioni, il fantasista verdeoro giunto dallo Sporting sarà riscattato versando nelle casse dei lusitani altri 16,5 milioni.


    Un pacchetto complessivo di 20 dunque, con annesso contratto fino al 30 giugno del 2031.

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  • HOJLUND-NAPOLI: CIFRE E FORMULA

    Più corposa l'operazione Hojlund, strappato al Manchester United ad inizio stagione al termine di una laboriosa trattativa per far fronte al grave infortunio di Lukaku.


    Prestito oneroso da 6 milioni ed obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions da 44: questi gli accordi pattuiti nella sessione estiva tra Napoli e Red Devils, i quali - in virtù di un rendimento tradotto in 14 reti - come anticipato da Manna poco più di un mese fa saranno presto oggetto di ratifica.

  • COSA AVEVA DETTO MANNA SU ALISSON SANTOS E HOJLUND

    "Alisson ci sta dando una grande mano e sta anche determinando - aveva detto il direttore sportivo dei partenopei a Sky a metà marzo - È stato preso perché aveva le caratteristiche adatte che ci mancavano, a prescindere dai minuti giocati e da dove giocava prima. Pensiamo possa essere funzionale al nostro progetto anche per il futuro, ma dipende da lui e da come performerà da qui alla fine".


    "Hojlund quest’anno per noi è stato determinante. Ha dato continuità di prestazioni anche se magari a volte ha segnato meno, ma ha lavorato sempre e comunque in funzione della squadra, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions, ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano da Napoli".

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  • MERCATO NAPOLI FLOP

    Il duplice investimento allevia le amarezze per acquisti che (senza naturalmente dimenticare i giudizi tutto sommato positivi su Elmas, Gutierrez e Milinkovic-Savic) da colpi si sono rivelati poco idonei al progetto Conte: Beukema, Lang e Lucca, innesti da oltre 100 milioni complessivi, così come un Giovane che - a differenza del connazionale Alisson Santos - nei mesi vissuti fin qui in azzurro poco si è integrato nei meccanismi del tecnico salentino.


    Dulcis in fundo De Bruyne, operazione a zero ma comunque onerosa in termini di ingaggio e mai convertita dal campo in affare masterclass.


    Affari che, invece, possono essere definiti l'ex Sporting e Hojlund.

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