Alisson Santos e Hojlund promossi, il Napoli prepara il riscatto: note liete di un mercato deludente

"Alisson ci sta dando una grande mano e sta anche determinando - aveva detto il direttore sportivo dei partenopei a Sky a metà marzo - È stato preso perché aveva le caratteristiche adatte che ci mancavano, a prescindere dai minuti giocati e da dove giocava prima. Pensiamo possa essere funzionale al nostro progetto anche per il futuro, ma dipende da lui e da come performerà da qui alla fine".





"Hojlund quest’anno per noi è stato determinante. Ha dato continuità di prestazioni anche se magari a volte ha segnato meno, ma ha lavorato sempre e comunque in funzione della squadra, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions, ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano da Napoli".