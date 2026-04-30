Alisson Santos e Hojlund promossi, il Napoli prepara il riscatto: note liete di un mercato deludente

Nel mare di un mercato al di sotto delle attese, il Napoli si gode Alisson Santos e Rasmus Hojlund.
Brasiliano e danese hanno alleviato i dolori causati da investimenti che - giunti a 4 giornate dalla fine del campionato - ad ampio raggio possono essere senza giri di parole definiti deludenti.
Diverso il discorso riguardante le due occasioni colte dal ds Giovanni Manna, il quale - in sinergia con Aurelio De Laurentiis - programma permanenza e futuro di esterno offensivo e centravanti all'ombra del Vesuvio.