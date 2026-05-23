Alexia Putellas è tornata al meglio: se vincerà la Champions conquisterà il terzo Pallone d'Oro

Putellas è stata straordinaria lo scorso anno: 27 gol e 21 assist, ha guidato il Barcellona alla tripletta nazionale e alla finale di Champions League, e ha trascinato la Spagna in finale agli Europei 2025. Nella corsa al Pallone d’Oro, separata da appena 118 voti dalle altre tre finaliste, una sua vittoria non avrebbe stupito nessuno.

La stagione precedente era stata complicata da un infortunio al legamento crociato anteriore subito alla vigilia di Euro 2022, che le aveva fatto saltare il torneo e gran parte dell’annata successiva, limitandola anche ai Mondiali femminili vinti dalla Spagna nel 2023. Con qualche piccolo problema che si è trascinato anche nella stagione 2023-24, lo scorso anno è stato il primo pieno per Putellas da quando ha vinto il Pallone d'Oro per due volte di fila, nel 2021 e nel 2022, e durante tutto il campionato ha forse giocato il miglior calcio della sua carriera.