Alexia Putellas è tornata al meglio: se vincerà la Champions conquisterà il terzo Pallone d'Oro

Con 41 vittorie su 45 gare in tutte le competizioni e una sola sconfitta, il Barcellona ha vinto un altro campionato, la Supercopa de España e, nel weekend, la Copa de la Reina, dimostrando che i problemi esterni non hanno intaccato la fiducia della squadra. Lo sottolinea la reazione di Putellas, intervistata da 3Cat, quando il giornalista le rammenta le polemiche della pre-stagione.
"Non abbiamo mai dubitato di noi stesse", ha risposto Putellas con un sorriso ironico, quasi alzando gli occhi al cielo. "Tutto il clamore esterno è solo rumore".
I motivi della loro resilienza sono molti, ostacoli che altre squadre élite non avrebbero superato. Tra le ragioni spicca il vivaio: Clara Serrajordi e Aicha Camara hanno brillato al loro esordio tra i professionisti. Merito anche dello scouting, che ha portato a Barcellona talenti come Esmee Brugts, Vicky Lopez e Sydney Scherteinleib, pronte a prendersi responsabilità.
Al vertice di questa lista c’è però la forma eccezionale di Putellas, che ha assorbito la pressione della stagione 2025-26 e potrebbe puntare al terzo Pallone d’Oro.