Al Hilal nella leggenda del calcio: 28 vittorie consecutive, è record storico

La formazione saudita stacca i New Saints e diventa la squadra con più successi di fila nella storia: decisivo il 2-0 esterno all'Al Ittihad.

La storia si è appena scritta in Arabia Saudita. O meglio: più che la storia, la leggenda. E il protagonista assoluto di un film memorabile è l'Al Hilal, giunto a collezionare una striscia di successi destinata a entrare nei musei del calcio.

28 vittorie consecutive: è questo il record storico scritto dall'Al Hilal nella serata di martedì. Nessuno mai ci era riuscito prima. Una winning strike, per dirla all'inglese, destinata a entrare nel Guinness dei Primati, sempre che non possa proseguire ulteriormente nelle prossime partite.

Il primato da leggenda è arrivato in Champions League asiatica, peraltro in un derby: quello contro l'Al Ittihad, privo di Karim Benzema, battuto per 2-0 ed eliminato nei quarti. Una soddisfazione doppia, anche in vista del passaggio di consegne in campionato tra vecchi e nuovi dominatori della Saudi League.