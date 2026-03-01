Dove vedere la semifinale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Barcellona e Atletico Madrid si sfidano per l’accesso alla finale di Coppa del Re in un doppio confronto tra andata e ritorno che promette scintille.

La gara d'andata si è chiusa con un roboante 4-0 in favore dei Colchoneros: l'autorete di Garcia e i goal di Griezmann, Lookman e Alvarez hanno ipotecato l'accesso alla finalissima per la squadra di Simone. I blaugrana, invece, sono chiamati ad un'impresa apparentemente impossibile: vincere con cinque goal di scarto per accedere alla finalissima.

Di seguito tutte le info su Atletico Madrid-Barcellona, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Barcellona-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La partita del Metropolitano, in diretta streaming, sarà disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Barcellona-Atletico Madrid: ora di inizio

Coppa del Rey - Coppa del Rey Spotify Camp Nou

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Barcellona-Atletico Madrid si gioca martedì 3 marzo al Camp Nou, con calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Atletico Madrid Probabile formazione Panchina Allenatore H. Flick Probabile formazione Panchina Allenatore D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García, Koundé, Cubarsì, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

