Coppa del Rey
team-logoBarcellona
Spotify Camp Nou
team-logoAtletico Madrid
Michael Di Chiaro

Dove vedere la semifinale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Barcellona e Atletico Madrid si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa del Re: dove vedere la gara in tv e streaming e tutte le informazioni sulla gara.

Barcellona e Atletico Madrid si sfidano per l’accesso alla finale di Coppa del Re in un doppio confronto tra andata e ritorno che promette scintille.

La gara d'andata si è chiusa con un roboante 4-0 in favore dei Colchoneros: l'autorete di Garcia e i goal di Griezmann, Lookman e Alvarez hanno ipotecato l'accesso alla finalissima per la squadra di Simone. I blaugrana, invece, sono chiamati ad un'impresa apparentemente impossibile: vincere con cinque goal di scarto per accedere alla finalissima. 

Di seguito tutte le info su Atletico Madrid-Barcellona, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Coppa del Rey
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Come guardare Barcellona-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La partita del Metropolitano, in diretta streaming, sarà disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Barcellona-Atletico Madrid: ora di inizio

crest
Coppa del Rey - Coppa del Rey
Spotify Camp Nou

Barcellona-Atletico Madrid si gioca martedì 3 marzo al Camp Nou, con calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Atletico Madrid

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García, Koundé, Cubarsì, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Partite tra le due squadre

BAR

Ultime 5 partite

ATM

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

12

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
