Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Coppa del Rey
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcellona
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Michael Baldoin

Dove vedere la semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atletico Madrid e Barcellona si affrontano nella prima delle due semifinali di Coppa del Re: dove vedere la gara in tv e streaming e tutte le informazioni sulla gara.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Atletico Madrid e Barcellona si sfidano per l’accesso alla finale di Coppa del Re in un doppio confronto tra andata e ritorno che promette scintille.

I Colchoneros ritrovano i blaugrana in questa fase del torneo dopo la memorabile doppia sfida dello scorso anno: 4-4 a Barcellona, con la squadra di Hans Flick che riuscì poi a imporsi 1-0 al Metropolitano.

Lo scorso anno blaugrana vinsero poi la finale ai supplementari contro il Real Madrid, al termine di una partita combattuta e tiratissima. Quest’anno, però, in finale non ci saranno i Blancos, ma una tra Athletic Club di Bilbao e Real Sociedad.

Di seguito tutte le info su Atletico Madrid-Barcellona, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Coppa del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcellona crest
Barcellona
BAR

Come guardare Atletico Madrid-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La partita del Metropolitano, in diretta streaming, sarà disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atletico Madrid-Barcellona: ora di inizio

crest
Coppa del Rey - Coppa del Rey
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Barcellona si gioca giovedì 12 febbraio, con calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Atletico MadridHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
14
M. Llorente
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
7
A. Griezmann
4
R. Mendoza
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
22
A. Lookman
13
J. Garcia
18
G. Martin
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
3
A. Balde
10
L. Yamal
20
D. Olmo
16
F. Lopez
21
F. de Jong
24
E. Garcia
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sull'Atletico Madrid

In casa Atlético Madrid, la semifinale di Coppa del Re assume un significato particolarmente rilevante, anche alla luce di un momento delicato, segnato dal ko a sorpresa contro il Real Betis nell’ultimo turno di campionato. Una sconfitta arrivata davanti al proprio pubblico e che avrebbe potuto rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma che invece ha riaperto la corsa nelle zone alte della classifica.

Notizie sul Barcellona

Il Barcellona attraversa un periodo di forma molto positivo: dopo la sconfitta esterna contro la Real Sociedad del 18 gennaio, i blaugrana hanno collezionato sei vittorie consecutive, risultati che sono valsi il primato in Liga - davanti al Real Madrid - e il quinto posto in Champions League, posizione che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Forma

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/3
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente; Koke, Mendoza; Lookman, Baena, Giuliano; Sorloth. All. Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, Bernal, Fermín; Rashford, Lewandowski, Yamal. All. Flick

Partite tra le due squadre

ATM

Ultime 5 partite

BAR

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

9

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
Pubblicità
0