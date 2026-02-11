Dove vedere la semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Atletico Madrid e Barcellona si sfidano per l’accesso alla finale di Coppa del Re in un doppio confronto tra andata e ritorno che promette scintille.

I Colchoneros ritrovano i blaugrana in questa fase del torneo dopo la memorabile doppia sfida dello scorso anno: 4-4 a Barcellona, con la squadra di Hans Flick che riuscì poi a imporsi 1-0 al Metropolitano.

Lo scorso anno blaugrana vinsero poi la finale ai supplementari contro il Real Madrid, al termine di una partita combattuta e tiratissima. Quest’anno, però, in finale non ci saranno i Blancos, ma una tra Athletic Club di Bilbao e Real Sociedad.

Di seguito tutte le info su Atletico Madrid-Barcellona, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Atletico Madrid-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La partita del Metropolitano, in diretta streaming, sarà disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Atletico Madrid-Barcellona: ora di inizio

Coppa del Rey - Coppa del Rey Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Barcellona si gioca giovedì 12 febbraio, con calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Atletico Madrid

In casa Atlético Madrid, la semifinale di Coppa del Re assume un significato particolarmente rilevante, anche alla luce di un momento delicato, segnato dal ko a sorpresa contro il Real Betis nell’ultimo turno di campionato. Una sconfitta arrivata davanti al proprio pubblico e che avrebbe potuto rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma che invece ha riaperto la corsa nelle zone alte della classifica.

Notizie sul Barcellona

Il Barcellona attraversa un periodo di forma molto positivo: dopo la sconfitta esterna contro la Real Sociedad del 18 gennaio, i blaugrana hanno collezionato sei vittorie consecutive, risultati che sono valsi il primato in Liga - davanti al Real Madrid - e il quinto posto in Champions League, posizione che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Forma

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente; Koke, Mendoza; Lookman, Baena, Giuliano; Sorloth. All. Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, Bernal, Fermín; Rashford, Lewandowski, Yamal. All. Flick

