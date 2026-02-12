Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
alvarez lookman atletico madridGetty Images
Nino Caracciolo

L’Atletico Madrid dilaga: 4-0 al Barcellona in Copa del Rey, in goal anche Lookman

Dominio della squadra del Cholo Simeone nella semifinale d’andata di Copa del Rey: anche Lookman (goal e assist) protagonista nel 4-0 al Barcellona.

Pubblicità

Troppo Atletico Madrid per il Barcellona. La formazione allenata dal Cholo Simeone dilaga contro i blaugrana nella semifinale d’andata della Copa del Rey.

Al Metropolitano finisce 4-0, risultato che conferma il dominio da parte di Griezmann e compagni protagonisti di un primo tempo quasi impeccabile con ben quattro reti realizzate.

Tra i marcatori del match c’è anche Ademola Lookman, schierato titolare dal Cholo. L’Atletico Madrid ipoteca di fatto la finale con 90’ quasi perfetti ai danni di un Barcellona irriconoscibile.

  • INIZIO SHOCK PER IL BARCELLONA

    Pronti, via e il Barcellona si fa goal da solo. Al 7’ Eric Garcia appoggia dietro a Joan Garcia, che sbaglia il controllo lasciandosi passare la palla sotto il piede: nonostante il tentativo di recupero in extremis da parte del portiere del Barcellona, la palla supera la linea della porta.  Al 14’ l’Atletico Madrid raddoppia con Griezmann: per il Barcellona un inizio davvero traumatico.

    • Pubblicità

  • GOAL E ASSIST PER LOOKMAN

    La furia dell’Atletico Madrid non si arresta e i Colchoneros calano il tris con Ademola Lookman: il nigeriano, arrivato a gennaio, trova il goal personale con un preciso tiro di destro su invito di Julian Alvarez al 33’. L’ex Atalanta ricambia nel recupero, fornendo l’assist per il 4-0 all’argentino. Poker in 45’.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BARCELLONA IN 10 NEL FINALE

    Nella ripresa il Barcellona prova a reagire e i blaugrana trovano anche il goal del 4-1 con Cubarsì, ma la rete – dopo un lungo controllo al VAR – viene annullata per fuorigioco. Da quel momento in poi l’Atletico Madrid gestisce in tranquillità il match sfiorando anche il 5-0, con il Barcellona che resta in dieci per l’espulsione di Eric Garcia, serata da incubo per lui. Nei minuti finale sale la tensione, con l’arbitro che placa gli animi ammonendo Olmo, Pubill e Fermin.

  • TABELLINO ATLETICO MADRID-BARCELLONA

    Atletico Madrid-Barcellona: 4-0

    Marcatori: 7' aut. E. Garcia (A), 14' Griezmann (A), 33' Lookman (A), 45+2' Alvarez (A).

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke (90' Le Normand), Lookman (73' Almada); Griezmann (68' Baena), Alvarez (68' Sorloth). All. Simeone.

    BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; Koundé, Cubarsi (77' Araujo), E. Garcia, Balde (77' Cancelo); Casado (37' Lewandowski), De Jong, Fermin Lopez (87' G. Martin); Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo. All. Flick.

    Arbitro: Martinez.

    Ammoniti: Casado (B), G. Simeone (A), Llorente (A), Baena (A), Dani Olmo (B), Pubill (A), Fermin Lopez (B), Ruggeri (A).

    Espulsi: E. Garcia (B).

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Barcellona crest
Barcellona
BAR
0