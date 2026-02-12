L’Atletico Madrid dilaga: 4-0 al Barcellona in Copa del Rey, in goal anche Lookman

Troppo Atletico Madrid per il Barcellona. La formazione allenata dal Cholo Simeone dilaga contro i blaugrana nella semifinale d’andata della Copa del Rey.
Al Metropolitano finisce 4-0, risultato che conferma il dominio da parte di Griezmann e compagni protagonisti di un primo tempo quasi impeccabile con ben quattro reti realizzate.
Tra i marcatori del match c’è anche Ademola Lookman, schierato titolare dal Cholo. L’Atletico Madrid ipoteca di fatto la finale con 90’ quasi perfetti ai danni di un Barcellona irriconoscibile.