L'esperto prevede diverse reti per la squadra di casa, ma l'Atletico Madrid dovrebbe comunque blindare la qualificazione nel computo totale del doppio confronto.

Migliori scommesse per Barcellona - Atletico Madrid

Over 3.5 gol a quota 1.65 su Goldbet

Barcellona vincente + GG a quota 2.30 su Netbet

Barcellona Over 2.5 gol a quota 1.95 su Lottomatica

Quote Barcellona - Atletico Madrid

Quote Barcellona - Atletico Madrid Goldbet Netbet Lottomatica Over 3.5 gol 1.65 1.70 1.65 Barcellona vincente + GG 2.32 2.30 2.32 Barcellona Over 2.5 gol 1.95 1.90 1.95

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Atletico Madrid

Pronostico marcatore: Barcellona- Yamal, Ferran, Raphinha; Atletico Madrid- Sorloth

L'Atletico Madrid ha ipotecato la qualificazione nel match d'andata, segnando quattro reti già nel primo tempo. Il Barcellona ha tentato la reazione nella ripresa, senza però riuscire a scalfire il passivo di 4-0.

I blaugrana hanno inoltre subito una sconfitta in campionato contro il Girona solo quattro giorni dopo quella sfida. Un KO che aveva sollevato seri dubbi sulla formazione di Hansi Flick, la quale ha però risposto con due vittorie consecutive nelle ultime uscite.

Settimane più intense per l'Atletico Madrid, impegnato anche nei play-off di Champions League, dove ha superato il Club Brugge con un complessivo 7-4. Diego Simeone ha attuato un discreto turnover nelle recenti gare di campionato, ma i "Colchoneros" sono comunque riusciti a battere il Real Oviedo per 1-0 nella giornata di sabato.

Probabili formazioni Barcellona - Atletico Madrid

Barcellona: J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Pedri, Fermin, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran.

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Sorloth, Alvarez.

Pioggia di gol con il Barça a caccia della rimonta storica

Poche squadre in Europa possono pensare di ribaltare uno svantaggio di quattro gol, ma il Barcellona rientra tra le eccezioni. Flick ha festeggiato la sua centesima panchina con i catalani nello scorso weekend, battendo il Villarreal 4-1. Sotto la sua guida, il Barça viaggia a una media di 2,86 gol a partita in tutte le competizioni.

Non ci sono segnali di resa per questo match. Flick è stato chiaro e potrebbe persino rischiare Pedri dal primo minuto. Il nazionale spagnolo è tornato solo di recente da un infortunio, ma sabato ha impressionato entrando dalla panchina con un assist di pregevole fattura.

Questo Atletico Madrid non è la squadra granitica in difesa vista dieci anni fa. Gli uomini di Simeone hanno subito nove gol nelle cinque partite disputate dopo l'andata. L'incapacità di mantenere la porta inviolata in dieci gare di Champions League in questa stagione ne evidenzia ulteriormente i limiti strutturali.

Nella scorsa edizione della Copa del Rey, le due squadre hanno dato vita a un pareggio per 4-4 a Barcellona. Questo scontro potrebbe essere altrettanto aperto e l'opzione Over 3.5 gol appare come una scelta solida.

Scommessa 1: Over 3.5 gol a quota 1.65 su Goldbet

Ospiti a segno per blindare il passaggio del turno

Sebbene Simeone possa avere qualche perplessità sulla propria linea difensiva, nutre piena fiducia nella capacità della squadra di realizzare il gol decisivo. Il Barcellona è propenso a correre rischi costanti, anche quando non deve recuperare un passivo così pesante. I blaugrana si sono dimostrati particolarmente vulnerabili alle rapide ripartenze dell'Atletico nella gara d'andata.

L'innesto di gennaio Ademola Lookman ha convinto fin da subito, siglando quattro reti nelle prime otto apparizioni con i madrileni. In questo arco di tempo, i "Rojiblancos" hanno segnato tre o più gol in ben cinque occasioni.

Anche l'attaccante Alexander Sorloth attraversa un ottimo momento di forma. Il norvegese ha segnato cinque gol nelle ultime tre presenze e vanta uno score eccellente contro il Barça: sei reti e tre assist in undici precedenti.

Le probabilità che l'Atletico Madrid vada a segno sono dunque elevate. Tuttavia, il Barcellona viene da una striscia di 13 vittorie casalinghe consecutive e dovrebbe imporsi nell'arco dei 90 minuti, avendo vinto ogni gara interna stagionale in ambito nazionale.

Scommessa 2: Barcellona vincente + GG a quota 2.30 su Netbet

L'attacco di Flick pronto a colpire ancora

L'ottimo impatto di Pedri contro il Villarreal rafforza l'idea che il Barcellona sia intenzionato a giocarsi il tutto per tutto. Anche Lamine Yamal è stato eccezionale in quella gara, siglando la sua prima tripletta in carriera coronata da una splendida azione personale.

Se il duo dovesse trovare la giusta intesa, la difesa dell'Atletico Madrid potrebbe vivere una serata complicata. Il Barcellona può contare sul fatto di aver segnato quattro gol in due delle ultime quattro partite al Camp Nou, con una media di 3,1 gol a partita da quando è tornato nello stadio a novembre.

L'Atletico è stato sconfitto su questo campo per 3-1 in Liga lo scorso dicembre, in un match che ha evidenziato un netto divario tecnico. In quell'occasione il Barcellona ha generato 3.6 xG e sei grandi occasioni da gol, effettuando 19 tiri contro i sette degli avversari.

La squadra di casa dovrà mantenere ritmi altissimi e cercare la via della rete sin dal fischio d'inizio. L'esito Over 2.5 gol per la squadra di casa risulta interessante, con una probabilità implicita del 51,3%.